Забагато погрожував ядерною зброєю: путін отримав "ніж у спину" від важливого союзника

Індія намагається балансувати між москвою та США з її союзниками

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в 2022 році не проводитиме щорічний особистий саміт з президентом росії володимиром путіним через його ядерні загрози на адресу України.

Як пише видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, відносини між Індією та росією залишаться міцними, але трубити про дружбу на цьому етапі може бути невигідно для Моді. Скасування зустрічі відбудеться вдруге з 2000 року, коли відносини країн були зведені до рангу стратегічного партнерства. Саміт зазвичай проводили в грудні, а скасовували тільки в розпал пандемії коронавірусу в 2020 році.

"Рішення Індії стало очевидним на регіональному саміті, що відбувся у вересні в Узбекистані, коли Моді закликав путіна шукати мир в Україні", передає видання слова російського чиновника, який попросив не називати його імені для обговорення питань, які не є публічними.

У матеріалі зазначається, що відтоді, як почалося вторгнення росії, Індія стала однією з найбільших країн, що вагаються. Уряд Моді утримався від голосування в Організації Об’єднаних Націй, що засуджує війну путіна, і утримався від участі в очолюваних США зусиллях накладення санкцій на москву, використовуючи можливість скупити дешеву російську нафту. Але вона потрапила під тиск з боку США та інших країн, з якими Індія об’єдналася, щоб протистояти зростаючій наполегливості Китаю вздовж її гімалайського кордону.

"Уряд Моді намагається балансувати між москвою, ключовим постачальником зброї та дешевої енергії, і США та їх союзниками, які ввели санкції та встановили граничні ціни на російську нафту", — пише Bloobmerg.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ціни на російську нафту впали навіть нижче встановленої стелі.

Також ми повідомляли про те, що путін прокоментував удари по енергосистемі України та вкотре звинуватив у всьому нашу країну.