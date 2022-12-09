Доугрожался ядерным оружием: путин получил "нож в спину" от важного союзника

Индия пытается балансировать между москвой и США с её союзниками

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2022 году не станет проводить ежегодный личный саммит с президентом рф владимиром путиным из-за его ядерных угроз в адрес Украины.

Как пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, отношения между Индией и россией останутся прочными, но трубить о дружбе на данном этапе может быть невыгодно для Моди. Отмена встречи произойдет второй раз с 2000 года, когда отношения стран были возведены в ранг стратегического партнерства. Саммит, обычно проводили в декабре, а отменяли только в разгар пандемии коронавируса в 2020 году.

"Решение Индии стало очевидным на региональном саммите, состоявшемся в сентябре в Узбекистане, когда Моди призвал путина искать мир в Украине", передает издание слова российского чиновника, который попросил не называть его имени для обсуждения вопросов, не являющихся публичными.

В материале отмечается, что с тех пор, как началось вторжение россии, Индия стала одной из крупнейших колеблющихся стран. Правительство Моди воздержалось от голосования в Организации Объединенных Наций, осуждающего войну путина, и воздержалось от участия в возглавляемых США усилиях по наложению санкций на москву, используя возможность скупить дешевую российскую нефть. Но она попала под давление со стороны США и других стран, с которыми Индия объединилась, чтобы противостоять растущей напористости Китая вдоль ее гималайской границы.

"Правительство Моди пытается балансировать между москвой, ключевым поставщиком оружия и дешевой энергии, и США и их союзниками, которые ввели санкции и установили предельные цены на российскую нефть", — пишет Bloobmerg.

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на российскую нефть рухнули даже ниже установленного потолка.

Также мы сообщали о том, что путин прокомментировал удары по энергосистеме Украины и в очередной раз обвинил во всем нашу страну.