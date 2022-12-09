"Спецоперация" идет по плану": цена на российскую нефть резко пошла вниз

На снижение цен на российскую нефть уже успели отреагировать и в Украине

После установления ценового потолка (60 долларов за баррель) на российскую нефть, часть "черного золота" страны-агрессора уже торгуется гораздо ниже порогового уровня.

Как пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Argus Media, данные изменения в ценах не обязательно связано с самим ограничением, хотя оно может быть причиной. Сообщается, что в среду нефть марки Urals, на которую приходилось около 60% морского экспорта рф за прошлый год, торговалась на уровне 43,73 доллара за баррель. Данная нефть транспортируется из портов на западе россии.

"Потеря россией своих исторических европейских рынков из-за санкций, стремительный рост стоимости фрахта и усиление зависимости от небольшой группы дальних покупателей Urals — особенно Китая и Индии — означает, что баррели должны быть снижены в цене, чтобы быть конкурентными", — указывается в материале Bloomberg.

Кроме того, в агентстве указали и на другую ценовую картину для поставок с востока рф — так, цены на cорт ВСТО, в среду упали до 68,72 доллара за баррель. Оба сорта также намного ниже фьючерсов на Brent, которые в четверг стоили около $78,50.

Отмечается, что данные предоставляемые Argus Media используются в россии для расчета экспортных пошлин. По мнению руководителя отдела цен на нефть в регионе EMEA в Argus Майкла Каролана основным фактором, влияющим на снижение цены Urals, вероятно является не ограничение цен, а потеря европейских покупателей.

В Bloomberg рассказали, что в этом году три четверти объема нефти отправлялось на экспорт через западные порты. Отказ европейских стран от закупок означает, что теперь товар придется везти в Азию, что дороже и дольше.

На снижение цен на российскую нефть уже успели отреагировать и в Украине. Так, например глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал данные новости таким образом: "Ну что? Что с лицом?".

А известный журналист Денис Казанский отметил "успешность" действий российских властей.

"Спецоперация идет по плану!", — сарказмирует Казанский.

Стоит отметить, что тем временем российский диктатор путин допустил возможное сокращение добычи нефти при необходимости.

"Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и о возможном сокращении добычи", — заявил путин.

Напомним, ранее мы писали о том, что советник министра энергетики Украины проанализировала, что произошло после установки ценового потолка на российскую нефть.

Также мы сообщали о том, что ЕС уже готовит новый пакет санкций против россии. Какие ограничения ждут агрессоров.