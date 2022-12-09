"Спецоперація" йде за планом": ціна на російську нафту різко пішла вниз

На зниження цін на російську нафту вже встигли відреагувати і в Україні

Після встановлення цінової стелі (60 доларів за барель) на російську нафту частина "чорного золота" країни-агресора вже торгується набагато нижче порогового рівня.

Як пише агентство Bloomberg, посилаючись на дані Argus Media, ці зміни в цінах не обов’язково пов’язані з самим обмеженням, хоча воно може бути причиною. Повідомляється, що в середу нафту марки Urals, на яку припадало близько 60% морського експорту росії за минулий рік, торгувалася на рівні 43,73 долара за барель. Ця нафта транспортується з портів на заході росії.

"Втрата росією своїх історичних європейських ринків через санкції, стрімке зростання вартості фрахту та посилення залежності від невеликої групи далеких покупців Urals — особливо Китаю та Індії — означає, що барелі повинні бути знижені в ціні, щоб бути конкурентними", — вказується в матеріалі Bloomberg.

Крім того, в агентстві вказали і на іншу цінову картину для поставок зі сходу росії — так, ціни на сорт ССТО, в середу впали до 68,72 долара за барель. Обидва сорти також набагато нижчі за ф’ючерси на Brent, які в четвер коштували близько $78,50.

Зазначається, що дані, що надаються Argus Media, використовуються в росії для розрахунку експортних мит. На думку керівника відділу цін на нафту в регіоні EMEA в Argus Майкла Каролана, основним фактором, що впливає на зниження ціни Urals, ймовірно, є не обмеження цін, а втрата європейських покупців.

У Bloomberg розповіли, що цього року три чверті обсягу нафти вирушало на експорт через західні порти. Відмова європейських країн від закупівель означає, що тепер товар доведеться везти до Азії, що дорожче та довше.

На зниження цін на російську нафту вже встигли відреагувати і в Україні. Так, наприклад, глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував дані новини таким чином: "Ну що? Що з обличчям?".

А відомий журналіст Денис Казанський наголосив на "успішності" дій російської влади.

"Спецоперація йде за планом!" — сарказмує Казанський.

Тим часом російський диктатор путін допустив можливе скорочення видобутку нафти за необхідності.

"Ми подумаємо, можливо, навіть про можливе, я зараз не кажу, що це рішення, але подумаємо при необхідності і про можливе скорочення видобутку", — заявив путін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що радник міністра енергетики України проаналізувала, що сталося після встановлення цінової стелі на російську нафту.

Також ми повідомляли про те, що ЄС уже готує новий пакет санкцій проти росії. Які обмеження чекають на агресорів.