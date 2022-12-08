путин нашел новое оправдание ударам по энергообъектам Украины

путин пожаловался на обвинения в обстреле украинской энергосистемы

российский диактатор владимир путин в ходе общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" прокомментировал ракетные удары по энергосистеме Украины.

Как передает российский "Интерфакс" путин подтвердил целенаправленную бомбардировку украинской инфраструктуры, но в тоже время традиционно во всем обвинил нашу страну. Дескать данные удары наносятся в ответ за то, что Украина якобы взорвала крымский мост.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвёл воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный", — заявил путин.

Также глава страны-агрессора пожаловался на обвинения в адрес россии.

"Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", — добавил глава кремля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в кремле заявили о намерении повторно захватить освобожденные Украиной территории.

Также мы сообщали о том, что путин разразился новым заявлением по поводу применения ядерного оружия.