путін знайшов нове виправдання ударам по енергооб’єктах України

путін поскаржився на звинувачення в обстрілах української енергосистеми

російський діактатор володимир путін під час спілкування з учасниками церемонії нагородження медалями "Золота зірка" прокоментував ракетні удари по енергосистемі України.

Як передає російський "Інтерфакс", путін підтвердив цілеспрямоване бомбардування української інфраструктури, але водночас традиційно у всьому звинуватив нашу країну. Мовляв, ці удари наносяться у відповідь за те, що Україна нібито підірвала кримський міст.

"Зараз багато шуму з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав ЛЕП з АЕС Курська, хто не підвів воду до Донецька? Неподача води до мільйонного міста — це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не обмовився. Взагалі, молчок повний", — заявив путін.

Також глава держави-агресора поскаржився на звинувачення на адресу росії.

"Варто нам тільки поворухнутися щось зробити у відповідь — шум, гам, тріск на весь Всесвіт. Це не заважатиме нам виконувати бойові завдання", — додав глава кремля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у кремлі заявили про намір повторно захопити звільнені Україною території.

Також ми повідомляли про те, що путін вибухнув новою заявою щодо застосування ядерної зброї.