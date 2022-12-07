"Ноєв ковчег": що відомо про план з евакуації путіна з росії

Російський диктатор може дожити свої дні у Венесуелі

У мережі з’явилася інформація про те, що російське керівництво готує запасний план на випадок поразки у війні проти України. Зокрема, російського диктатора нібито мають намір вивезти в одну з країн Південної Америки, де він буде захищений від екстрадиції.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі політолог і колишній автор промов Путіна Аббас Галлямов, наближені до диктатора чиновники вже назвали цей план "Ноїв Ковчег", а його підготовка йде з весни.

Він зазначив, що спочатку розглядався варіант із Китаєм, проте через місцеву ксенофобію та нелюбов до програвших цей варіант швидко відхилили.

Після цього почалося опрацювання можливостей евакуації до Південної Америки, зокрема до Аргентини чи Венесуели. При цьому другим варіантом займається глава "Роснафти" ігор сєчін, оскільки у нього добрі стосунки з місцевим диктатором Ніколасом Мадуро.

Темою переїзду займається "права рука" сєчіна юрій курилін. Влітку він звільнився з "Роснафти" і тепер займається виключно "Ноєвим ковчегом".

"На жаль, жодних інших подробиць моє джерело не знає, однак і сказаного достатньо, щоб зрозуміти: коли вони кажуть, що "все йде за планом", то має сенс уточнювати, за яким саме. Планів у них, схоже, набагато більше одного ", — зазначив Галлямов.

Водночас видання "Можемо пояснити" з посиланням на свої джерела, повідомляє, що російські топчиновники купують нерухомість на венесуельському острові Маргарита, який є місцевим курортом. А ось для чиновників середньої ланки розглядаються варіанти з Еквадором та Парагваєм.

Як повідомлялося раніше, на тлі поразок в Україні росія знову почала випрошувати зброю в Ірану. У новому замовленні йдеться про кількасот ракет і дронів-камікадзе.