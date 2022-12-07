"Ноев ковчег": что известно о плане по эвакуации путина из россии

Российский диктатор может дожить свои дни в Венесуэле

В сети появилась информация о том, что российское руководство готовит запасной план на случай поражения в войне против Украины. В частности российского диктатора якобы намерены вывезти в одну из стран Южной Америки, где он будет защищен от экстрадиции.

Как сообщил в своем телеграм-канале политолог и бывший автор речей путина Аббас Галлямов, приближенные к диктатору чиновники уже назвали этот план "Ноев Ковчег", а его подготовка идет с весны.

Он отметил, что изначально рассматривался вариант с Китаем, однако из-за местной ксенофобии и нелюбви к проигравшим, этот вариант быстро отклонили.

После этого началась проработка возможностей эвакуации в Южную Америку, в частности в Аргентину или Венесуэлу. При этом вторым вариантом занимается глава "Роснефти" игорь сечин, так как у него хорошие отношения с местным диктатором Николасом Мадуро.

Темой переезда занимается "правая рука" сечина юрий курилин. Летом он уволился из "Роснефти" и теперь занимается исключительно "Ноевым ковчегом".

"К сожалению, никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что "всё идёт по плану", то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного", — отметил Галлямов.

Вместе с тем издание "Можем объяснить" со ссылкой на свои источники сообщает, что российские топ-чиновники покупают недвижимость на венесуэльском острове Маргарита, который является местным курортом. А вот для чиновников среднего звена рассматриваются варианты с Эквадором и Парагваем.

Как сообщалось ранее, на фоне поражений в Украине, россия вновь принялась выпрашивать оружие у Ирана. В новом заказе речь идет о нескольких сотнях ракет и дронов-камикадзе.