Буданов заявил, что россия уже проиграла, но сделал украинцам предупреждение

Украинцев ждут тяжелые времена

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался о войне в Украине и дал прогноз на ближайшее время.

Так, по словам Буданова, которые он произнёс в эфире национального телемарафона, впереди украинцев ожидают тяжелые времена, но в тоже время проигрыш россии уже является решенным вопросом.

"Да, будет еще тяжело определенный период времени, но глобально это ничего не изменит", — говорит Буданов.

Главный украинский разведчик отметил, что за последние три месяца риторика кремлевских пропагандистов резко изменилась в сторону критики военного руководства рф. Также они стали говорить, чтобы "не проиграть". Но, по мнению Буданова, это уже неизбежные процессы.

"Проигрыш уже на лицо. Это все вылезло вперед. Будут еще немного тяжелые времена, но проигрыш россии — это уже решенный вопрос, и они сами об этом прекрасно знают", — пояснил Буданов.

Также Буданов добавил, что внутри рф уже начинается разделение по принципу "какая группа придет следующей".

"Ждать, чтобы россияне тысячами вышли на улицу, то этого не будет. россия не та страна. Там будет иначе", — заявил Буданов.

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