Оккупанты могут оказаться в "котле": эксперт сделал оптимистичный прогноз по Крыму

ВСУ могут оставить оккупантов без подкрепления и перейти к зачистке полуострова

Временно оккупированный россиянами Крым может стать для захватчиков настоящим оперативным "котлом". Однако для достижения этой цели есть несколько условий.

Во-первых, Вооруженным силам Украины необходимо будет перерезать сухопутный коридор. Во-вторых — полностью уничтожить крымский мост. Об этом военный эксперт, полковник запаса, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 каналу.

"Процессы будут проходить в такой последовательности. Выход на Азовское море в любой точке, пересечение сухопутного коридора. С любой точки к Крымскому мосту где-то 150 километров. Допустим из того же Бердянска. Тогда Крымский мост можно уничтожить теми же "Гарпунами" или "Нептунами"", — сказал Свитан.

Эксперт отметил, что уже примерно через неделю или полторы после того, как россияне останутся без подкрепления, у них закончатся боеприпасы и тогда украинские военные смогут начинать зачищать полуостров.

Также Свитан добавил, что далее для захватчиков последует крымско-херсонский котел. В то же время россияне, которые находятся на территории Запорожской области, будут вынуждены бежать на полуостров, чтобы попытаться эвакуироваться оттуда с помощью Черноморского флота.

Напомним, что ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк сделал неожиданное заявление относительно Крыма, которым шокировал Украинцев. Он рассказал, когда планирует побывать на полуострове.