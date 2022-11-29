"Гаага ждёт даже дворника": пропагандистка симоньян удивила признанием в прямом эфире (видео)

симоньян оправдала рекетные удары по Украине

На фоне последних отрицательных успехов российской армии в Украине даже самые прожженные пропагандисты уже начали задумываться о Гаагском трибунале.

Так, во время эфира телеперадачи с владимиром соловьемым известная пропагандистка маргарита симоньян принялась оправдывать ракетные удары по Украине и заявила, что в рф этого "не хотели".

"Они (украинские воины — Ред.) готовятся взять Крым, ну а мы делаем единственное, что мы можем делать в этой ситуации — мы их бомбим, мы бомбим каждый день. Видит Бог мы этого не хотели, никто этого не хотел, я прекрасно знаю, что во власти этого не хотели", — говорит Симоньян.

При этом своих соотечественников, которые выражают сомнения в методах россии и боятся Гааги, симоньян призвала лучше задуматься о проигрыше в войне и позоре. ,

"Нужно бояться проиграть, опозориться и предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть Гаага, условная или конкретная ждет даже дворника, который брусчатку метет за кремлевской стеной. Масштаб катастрофы, в который обернется нашей стране, если мы проиграем, даже представить себе тяжело. ", — заявила Симоньян.

Такие высказывания из уст одной из самых популярных российских пропагандисток вызвали массу обсуждений в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что кружной суд Гааги вынес приговоры четырем подозреваемым в крушении рейса MH17 малазийских авиалиний, который был сбит в небе над Донбассом.

Также мы сообщали о том, что в Госдуме рф снова вспомнили о "фашистах " в Украине и рассказали, что хотят от завершения войны в Украине.