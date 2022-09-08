Пропагандиста соловьева не только побили, но и "опустили": что пишут в сети

К российскому разжигателю войны применили унижающую тюремную практику, после которой человек переходит в низшую касту

Недавнее появление пропагандиста владимира соловьева в эфире собственного шоу с синяками и ссадинами на лице оказалось только половиной истории. Как выяснилось, соловьева по приказу российского диктатора владимира путина не только избили, но и унизили с целью заполучить на него компромат. Как сообщил связанный с политологом Валерием Соловьем телеграм-канал "Генерал СВР", к пропагандисту применили тюремную практику унижения, после которой арестанта по понятиям считают "опущенным", то есть представителем низшей касты.

Как сообщил канал, недовольство кремля соловьев вызвал своими высказываниями, которые сорвали планы Администрации президента "по возврату в россию мигрирующей творческой интеллигенции". После этого якобы лично путин отдал распоряжение расправиться с пропагандистом.

Люди, которых отправили на "воспитательные мероприятия" неожиданно проявили инициативу и, кроме физического насилия, применили к соловьеву одну тюремную практику. "В качестве закрепления назидания, чтобы лишнего не болтал, особо ретивый фсошник (ФСО – федеральная служба охраны, — ред.) даже похлопал послушно лежащего соловьева по губам причинным местом, подтверждением чему является отснятый "учителями" материал, который и был предоставлен путину", — сообщает телеграм-канал.

По данным "Генерала СВР", информацию о том, что к соловьеву применили эту практику, передали и другим пропагандистам в качестве предупреждения. К тому же канал намекнул, что синяки на лице ведущего – это лишь часть тех следов, которые у него остались после встречи с ФСО. Остальные он якобы прячет под гримом, который ему рекомендовали смыть.

Как сообщал "Телеграф", недавно досталось соловьеву и от всенародно любимой и весьма авторитетной российской певицы Аллы Пугачевой. Вероятно, именно оскорбления в ее адрес и стали причиной воспитательной беседы с пропагандистом. Примечательно, что оскорбить певицу не решился даже пресс-секретарь путина дмитрий песков. Он раскритиковал ее мужа Максима Галкина за открытую антивоенную позицию, заявив, что "нам с ним явно не по пути", но не посмел ничего плохого сказать в адрес самой Аллы Борисовны.