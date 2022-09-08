Пропагандиста соловйова не лише побили, а й "опустили": що пишуть у мережі

До російського розпалювача війни застосували принижуючу тюремну практику, після якої людина переходить у найнижчу касту

Нещодавня поява пропагандиста володимира соловйова в ефірі власного шоу з синцями та саднами на обличчі виявилася лише половиною історії. Як з’ясувалося, соловйова за наказом російського диктатора володимира путіна не тільки побили, а й принизили з метою отримати на нього компромат. Як повідомив пов’язаний із політологом Валерієм Солов’єм телеграм-канал "Генерал СЗР", до пропагандиста застосували тюремну практику приниження, після якої арештанта за поняттями вважають "опущеним", тобто представником найнижчої касти.

Як повідомив канал, невдоволення кремля солов’йов викликав своїми висловлюваннями, які зірвали плани Адміністрації президента "з повернення до росії мігруючої творчої інтелігенції". Після цього нібито особисто путін віддав розпорядження розправитись із пропагандистом.

Люди, яких відправили на "виховні заходи", несподівано виявили ініціативу і, крім фізичного насильства, застосували до солов’йова одну тюремну практику. "Як закріплення науки, щоб зайвого не балакав, особливо ретивий фсошник (ФСО — федеральна служба охорони, — ред.) навіть поплескав слухняно лежачого солов’йова по губах причинним місцем, підтвердженням чому є знятий "вчителями" матеріал, який і був наданий путіну", — повідомляє телеграм-канал.

За даними "Генерала СЗР", інформацію про те, що до соловйова застосували цю практику, передали й іншим пропагандистам як попередження. До того ж канал натякнув, що синці на обличчі ведучого – це лише частина тих слідів, які залишилися після зустрічі з ФСО. Інші він нібито ховає під гримом, який йому рекомендували змити.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно дісталося соловйову і від всенародно улюбленої та авторитетної російської співачки Алли Пугачової. Ймовірно, саме образи на її адресу і спричинили виховну бесіду з пропагандистом. Примітно, що образити співачку не наважився навіть прес-секретар путіна дмитро пєсков. Він розкритикував її чоловіка Максима Галкіна за відкриту антивоєнну позицію, заявивши, що "нам з ним явно не по дорозі", але не наважився нічого поганого сказати на адресу самої Алли Борисівни.