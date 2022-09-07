Дали в "табло" за наказом путіна? пропагандист соловйов з’явився в ефірі з пом’ятим обличчям (відео)

Пропагандист не став говорити, що в нього з обличчям

Російський топпропагандист володимир соловйов з’явився в одному з ефірів своєї програми "Соловйов Live" з помітно "пом’ятим" обличчям.

Після того, як на зовнішній вигляд пропагандиста звернули увагу телеграм-канали та ЗМІ, журналісти URA.RU спробували дізнатися причини того, що сталося, на що отримали відповідь у дуже грубій формі.

"Вам взагалі нема чим у житті займатися? Не ваша "а" — собача справа, "б" — скажіть вашим читачам, щоб дивилися ефіри, там все гаразд", — сказав журналістам соловйов.

Що насправді сталося з обличчям соловйова залишається загадкою, проте варто зазначити, що напередодні в телеграм-каналі "Генерал СВР", який пов’язують із відомим російським політологом Валерієм Солов’єм, з’являлася інформація про те, що кремлівський диктатор володимир путін дуже незадоволений роботою пропагандиста.

Зокрема на нещодавній нараді путіна з членами Ради безпеки рф диктатору доповіли, що пропагандисти взяли на себе роль основних моральних цензорів і заважають роботі з повернення в країну творчої інтелігенції.

"Найбільше дісталося володимиру соловйову на адресу якого президент незадоволено сказав: "передайте долбо..бу хай закриє рота або дочекається поки йому закриють", — йшлося у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, російські пропагандисти на чолі із соловйовим напередодні накинулися на співачку Аллу Пугачову після її повернення до росії. Співачка ж зволікати з відповіддю не стала.