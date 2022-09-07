Дали в "табло" по приказу путина? пропагандист соловьев появился в эфире с помятым лицом (видео)

Пропагандист не стал говорить, что у него с лицом

Российский топ-пропагандист владимир соловьев появился в одном из эфиров своей программы "Соловьев Live" с заметно "помятым" лицом.

После того как на внешний вид пропагандиста обратили внимание телеграм-каналы и СМИ, журналисты URA.RU попытались разузнать причины случившегося, на что получили ответ в весьма грубой форме.

"Вам вообще нечем в жизни заниматься? Не ваше "а" — собачье дело, "б" — скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры, там все в порядке", — сказал журналистам соловьев.

Что в действительности случилось с лицом соловьева остается загадкой, однако стоит отметить, что накануне в телеграм-канале "Генерал СВР", который связывают с известным российским политологом Валерием Соловьем появлялась информация о том, что кремлевский диктатор владимир путин очень недоволен работой пропагандиста.

В частности на недавнем совещании путина с членами Совбеза рф диктатору доложили, что пропагандисты взяли на себя роль главных моральных цензоров и мешают работе по возврату в страну творческой интеллигенции.

"Больше всего досталось Владимиру Соловьеву в адрес которого президент недовольно сказал: "передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют", — говорилось в сообщении.

Как сообщалось ранее, российские пропагандисты во главе с соловьевым накануне набросились на певицу Аллу Пугачеву после ее возвращения в россию. Певица же медлить с ответом не стала.