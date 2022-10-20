Потап "поздравил" пропагандиста соловьева, унизив его матерным треком (видео)

Хит с матами в сторону одного из самых ненавистных рупоров кремля набирает популярность

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко не первый раз радует патриотическими треками в поддержку ВСУ, посвящая свои композиции также и победе Украины над российским оккупантом. В этот раз мужчина сделал "подарочек" путинскому пропагандисту владимиру соловьеву, которому 20 октября исполняется 59 лет.

В этот день рэпер выпустил динамичный трек с матами, посвященный соловьеву. В нем рупора кремля называют "довбой**ом".

"Википедия пишет, что 20.10 день рождения рос. пропаган***та соловьева. Поздравлений этот человек не заслуживает, а от напоминания, кем он является — сделать можно", — написал Потап в Инстаграме.

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Интересно, что впервые этот трек можно было услышать в сентябре в Варшаве, где Потап вместе с группой Mozgi отмечали годовщину выхода дебютного клипа "Аябо" (2014).

В комментариях украинского рэпера похвалили его за юмор и правду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алексея Потапенко, после скандала с "заочным" вступлением в ТрО, снова захейтили. 18 октября артист выпустил новый, патриотический трек под названием "Шлях додому", однако, помимо похвалы, получил и волну критики в свой адрес.

Также мы рассказывали, что его падчерица не так давно вышла замуж за иностранца.