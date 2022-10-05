Потап попытался оправдаться за "заочное" вступление в ТрО, но стало только хуже

Не у всех украинских исполнителей получается без скандала проживать полномасштабную войну

Украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) попал в очередной громкий скандал — на этот раз связанный с защитой Родины от нападения российского врага. Пока его супруга и сценическая подруга Настя Каменских раз за разом дает поводы для разговоров о своей беременности, мужчина пытается оправдаться за свои слова о наличии контракта с терробороной ВСУ. Впрочем, как объяснили представители ТрО, это не совсем отвечает реальности.

Больше деталей сообщает OBOZREVATEL, который проанализировал скандальную ситуацию. Отметим, что она "зародилась" после слов Потапа в интервью программы "ЖВЛ". Певец заявил, что является одним из представителей территориальной обороны, куда его записал отец — якобы по просьбе самого Потапа.

Перед этим Алексей Потапенко рассказал, будто бы в разговоре с отцом признавался: готов идти на фронт и даже находиться на передовой. Однако родственник посоветовал для начала оказаться хотя бы в терробороне, из-за чего Потап и попросил его записать в ряды этой категории защитников. После того, как многие не поверившие этим словам фанаты начали хейтить исполнителя, ему пришлось опубликовать в сети документ, якобы подтверждающий его принадлежность к ТрО.

"Для всех "зрадоискателей" напомню, зрада начинается с буквы "Z", — подписал свое фото певец.

Вот и скандальный документ

Однако подобное "оправдание" ему не сильно помогло. Ведь как оказалось, он состоит не совсем в территориальной обороне, а является резервистом ее добровольческого формирования в территориальной громаде (ДФТГ). Разницу быстро объяснил один из представителей ТрО.

В ряды ТрО ВСУ входят резервисты до войны, которых мобилизовали или которые сами пришли в военкоматы и стали военнослужащими. Наравне с ВСУ они проходят службу, воюют на передовой и т.п. Представителями ДФТГ являются гражданские, которые могут охранять собственную громаду, пока ТрО нет на месте.

"Контракт добровольца не несет обязательств, и может быть расторгнут за согласием сторон. Когда Потап пишет, что подписал контракт/вступил в ТрО, он вводит в заблужение или лукавит и обманывает вклад бойцов Сил ТрО ВСУ, которые воюют, и членов ДФТГ, которые сейчас готовятся, тренируются и помогают органам самоуправления и полиции в патрулировании и обеспечении общественного порядка", — цитирует OBOZREVATEL представителя терробороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одну из своих песен во время войны Потап посвятил победам ВСУ над российскими захватчиками во время полномасштабной войны.

Также мы рассказывали, что его падчерица не так давно вышла замуж за иностранца.