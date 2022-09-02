Теряем украинских красавиц: падчерица Потапа тайно вышла замуж за ливанца
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Свадьба состоялась в Ливане по мусульманским традициям
Похоже, популярного рэпера Потапа преследует череда несчастий: несмотря на то, что он поздравил Украину с Днем независимости, и вроде бы как "оправдался" в глазах поклонников, со здоровьем у него пока что "не очень".
По словам вернувшейся домой супруги певца Насти Каменских, у Потапа была парализована половина лица. А теперь еще и новый сюрприз: пока Потап лечится в Испании, его падчерица, дочь Ирины Горовой Наташа тайно вышла замуж.
Об этом сама Ирина рассказала в программе "ЖВЛ".
При этом сама соучредитель MOЗGI GROUP считает, что новость не расстроит, а, наоборот, обрадует ее бывшего супруга, ведь она сама очень счастлива.
"Она говорит: "Мама, я так счастлива!" И я счастлива, что у нее все очень хорошо", — рассказала Ирина.
По словам Горовой, свадьба состоялась в Ливане по мусульманским традициям, но это маму девушки нисколько не печалит: когда дочь и зять вернутся в Украину, они планируют обвенчаться здесь и сыграть пышную свадьбу.
"Их расписывал мулла. Они женаты по этой вере, но она не принимала эту веру. Это из уважения к родителям. Мы решили, что здесь состоится венчание по нашим традициям, а потом уже будет свадьба", — рассказала Горовая.
В то же время женщина пока не хочет становиться бабушкой и шутя попросила дочь, чтобы та не спешила с детьми.
"Я уже представляю заголовки: "Ирина Горовая стала бабушкой". И такой крест сразу на личной жизни. Поэтому я говорю дочке: "Подожди, пожалуйста" – шутит продюсер.
Напомним, что Настя Каменских также "не обходит стороной" тему светлых чувств и недавно посвятила новую песню влюбленным, которых разлучила война.