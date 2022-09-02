Теряем украинских красавиц: падчерица Потапа тайно вышла замуж за ливанца

Свадьба состоялась в Ливане по мусульманским традициям

Похоже, популярного рэпера Потапа преследует череда несчастий: несмотря на то, что он поздравил Украину с Днем независимости, и вроде бы как "оправдался" в глазах поклонников, со здоровьем у него пока что "не очень".

По словам вернувшейся домой супруги певца Насти Каменских, у Потапа была парализована половина лица. А теперь еще и новый сюрприз: пока Потап лечится в Испании, его падчерица, дочь Ирины Горовой Наташа тайно вышла замуж.

Об этом сама Ирина рассказала в программе "ЖВЛ".

Интервью Ирины Горовой для ЖВЛ

При этом сама соучредитель MOЗGI GROUP считает, что новость не расстроит, а, наоборот, обрадует ее бывшего супруга, ведь она сама очень счастлива.

"Она говорит: "Мама, я так счастлива!" И я счастлива, что у нее все очень хорошо", — рассказала Ирина.

По словам Горовой, свадьба состоялась в Ливане по мусульманским традициям, но это маму девушки нисколько не печалит: когда дочь и зять вернутся в Украину, они планируют обвенчаться здесь и сыграть пышную свадьбу.

"Их расписывал мулла. Они женаты по этой вере, но она не принимала эту веру. Это из уважения к родителям. Мы решили, что здесь состоится венчание по нашим традициям, а потом уже будет свадьба", — рассказала Горовая.

В то же время женщина пока не хочет становиться бабушкой и шутя попросила дочь, чтобы та не спешила с детьми.

"Я уже представляю заголовки: "Ирина Горовая стала бабушкой". И такой крест сразу на личной жизни. Поэтому я говорю дочке: "Подожди, пожалуйста" – шутит продюсер.

Напомним, что Настя Каменских также "не обходит стороной" тему светлых чувств и недавно посвятила новую песню влюбленным, которых разлучила война.