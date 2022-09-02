Втрачаємо українських красунь: падчерка Потапа таємно вийшла заміж за ліванця

Весілля відбулося в Лівані за мусульманськими традиціями.

Схоже, популярного репера Потапа переслідує низка нещасть: незважаючи на те, що він привітав Україну з Днем незалежності і начебто як "виправдався" в очах шанувальників, зі здоров’ям у нього поки що "не дуже".

За словами дружини співака Насті Каменських, яка повернулася додому, у Потапа було паралізовано половину лиця. А тепер ще й новий сюрприз: поки Потап лікується в Іспанії, його падчерка, дочка Ірини Горової Наташа таємно вийшла заміж.

Про це сама Ірина розповіла у програмі "ЖВЛ".

Інтерв’ю Ірини Горової для ЖВЛ

При цьому сама співзасновник MOЗGI GROUP вважає, що новина не засмутить, а, навпаки, потішить її колишнього чоловіка, адже вона сама дуже щаслива.

"Вона каже: "Мамо, я така щаслива!" І я щаслива, що в неї все дуже добре", — розповіла Ірина.

За словами Горової, весілля відбулося в Лівані за мусульманськими традиціями, але це маму дівчини анітрохи не засмучує: коли дочка та зять повернуться в Україну, вони планують повінчатися тут і зіграти пишне весілля.

"Їх розписував мулла. Вони одружені з цією вірою, але вона не приймала цієї віри. Це з поваги до батьків. Ми вирішили, що тут відбудеться вінчання за нашими традиціями, а потім уже буде весілля", — розповіла Горова.

Водночас жінка поки не хоче ставати бабусею і жартома попросила дочку, щоб та не поспішала з дітьми.

"Я вже уявляю заголовки: "Ірина Горова стала бабусею". І такий хрест одразу на особистому житті. Тому я кажу доньці: "Почекай, будь ласка " – жартує продюсер.

Нагадаємо, що Настя Каменських також "не оминає" тему світлих почуттів і нещодавно присвятила нову пісню закоханим, яких розлучила війна.