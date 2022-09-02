Втрачаємо українських красунь: падчерка Потапа таємно вийшла заміж за ліванця
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Весілля відбулося в Лівані за мусульманськими традиціями.
Схоже, популярного репера Потапа переслідує низка нещасть: незважаючи на те, що він привітав Україну з Днем незалежності і начебто як "виправдався" в очах шанувальників, зі здоров’ям у нього поки що "не дуже".
За словами дружини співака Насті Каменських, яка повернулася додому, у Потапа було паралізовано половину лиця. А тепер ще й новий сюрприз: поки Потап лікується в Іспанії, його падчерка, дочка Ірини Горової Наташа таємно вийшла заміж.
Про це сама Ірина розповіла у програмі "ЖВЛ".
При цьому сама співзасновник MOЗGI GROUP вважає, що новина не засмутить, а, навпаки, потішить її колишнього чоловіка, адже вона сама дуже щаслива.
"Вона каже: "Мамо, я така щаслива!" І я щаслива, що в неї все дуже добре", — розповіла Ірина.
За словами Горової, весілля відбулося в Лівані за мусульманськими традиціями, але це маму дівчини анітрохи не засмучує: коли дочка та зять повернуться в Україну, вони планують повінчатися тут і зіграти пишне весілля.
"Їх розписував мулла. Вони одружені з цією вірою, але вона не приймала цієї віри. Це з поваги до батьків. Ми вирішили, що тут відбудеться вінчання за нашими традиціями, а потім уже буде весілля", — розповіла Горова.
Водночас жінка поки не хоче ставати бабусею і жартома попросила дочку, щоб та не поспішала з дітьми.
"Я вже уявляю заголовки: "Ірина Горова стала бабусею". І такий хрест одразу на особистому житті. Тому я кажу доньці: "Почекай, будь ласка " – жартує продюсер.
Нагадаємо, що Настя Каменських також "не оминає" тему світлих почуттів і нещодавно присвятила нову пісню закоханим, яких розлучила війна.