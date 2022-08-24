"Країна сильних людей! Країна – героїня!": зірки шоубізнесу зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності (фото, відео)

Свій 31-й день народження Україна відзначає під звуки сирен та ракет.

У 2022 році День Незалежності України для кожного українця став набагато значущішим і навіть сакральнішим, адже зараз свято відзначається в період повномасштабної війни, яку рівно пів року тому розв’язала Росія. На жаль, багато українців змушені відзначати 31-й день народження своєї батьківщини на передовій або в інших країнах, куди їм довелося виїхати з-під обстрілів і бомбардувань.

Зірки українського шоубізнесу також стали на захист нашої країни лише тоді, коли одні пішли до ТРО чи до лав ЗСУ, то інші очолили культурний фронт, несучи українську культуру, українську мову в маси. Також вони активно збирають кошти для допомоги армії, підтримки наших захисників, на їх лікування та реабілітацію.

На своїх сторінках у соцмережах, у День Незалежності України, знаменитості опублікували безліч зворушливих привітань, в яких, крім побажань Україні та українцям, звучить і подяка всім, хто стоїть на варті нашої свободи, захищаючи її у бою з окупантами.

Читайте також: Категорія Новини Європи Борис Джонсон оригінально привітав українців із Днем Незалежності (фото) Також Джонсон прикріпив до піджака значок у вигляді британського та українського прапорів.

Святослав Вакарчук

"Не питай у інших, коли закінчиться війна... Запитай себе, що ти зробив для Перемоги! З Днем Незалежності, брати та сестри! Слава Україні!" - Написав лідер групи "Океан Ельзи" в Інстаграм.

Андрій Хливнюк

“З Днем Незалежності! Слава Україні! Разом переможемо! ” – написав музикант.

Руслана Лижичко

"З Днем Незалежності, мій брат і моя сестро! Усі, хто як і як, розмовляє українською, хто співає і мріє, як я, українською… у кого ритм серця особливий… український… — У нас з тобою найкраще небо і сонце! У нас з тобою найкраща країна у світі! Я знаю, що Україна змінить світ! Слава Україні!".

Група"Антитіла"

"Над нами майорить жовто-блакитний прапор, ми спілкуємося українською мовою, ми в нашому рідному місті, в нашій непокореній Україні. 6 місяців повномасштабної війни дали зрозуміти всім, що ми, українці, не змінимо своїх мрій, своєї ідеї та своєї віри у вільну, незалежну, суверенну державу І ми продовжуватимемо це робити – боротися! Спільно, згуртовано, тільки разом! Стояти за своє, топити за своє і йти до перемоги., хто віддав своє життя у цій боротьбі”.

Потап

"Зі Святом Дорогі Українці! З Днем Незалежності!"

Настя Каменських

"…Україна переживала різні часи. Але як і раніше, так і зараз, і в майбутньому – ми завжди були, є і будемо вільним та незалежним народом нашої вільної та незалежної, нашої прекрасної країни. З Днем Незалежності всіх нас! Пишаюся і люблю!" ".

Григорій Решетник

"Нас не зламати і не перемогти – нікому і ніколи! Бо ми любляча, красива, смілива та найкраща нація у світі! З Днем Народження, Україно! З Днем Незалежності, наша Рідна! З любов’ю Reshetnik Family".

Володимир Остапчук

"З Днем Незалежності, українці! Найсміливіші, найхоробріші, найбільш волелюбні у світі".

Сергій Бабкін

"З Днем Незалежності, Україно! Зі святом, рідна! Вільна, незламна, красива країна сміливих людей. Україна – наш дім. І як хочеться, щоб швидше в ньому запанував світ. Ми обов’язково переможемо, бо добро завжди перемагає зло. Тому що всередині нас непробивний міцний дух, який не зможе зламати жоден ворог. З вірою в нашу країну! З вірою в наших воїнів! З вірою в кожного з нас!"

Олександр Положинський

"Багато писати не хочу. Я радий, що моя Україна не злякалася, не завмерла і не здалася, а веде героїчну боротьбу і потроху перемагає споконвічного ворога, який любить прикидатися другом і братом. Бажаю нам перемоги. Бажаю нам міцності та витривалості. Бажаю нам, щоб зовнішня перемога переросла у внутрішню, щоб наша країна процвітала та розвивалася, щоб усі громадяни та справжні друзі та добрі гості відчували себе щасливими в ній”.

Ектор Хіменес-Браво

"Той самий день. За який боремося, щоб святкувати тисячами поколінь як вільну, багату і сильну державу з розумним, прогресивним, сміливим народом. Україна, як я за тебе вболіваю, наскільки вірю в тебе. Всім серцем, кожною клітиною тіла. Дякую, що дозволяєш доводити свою вірність і любов.Прямо зараз кожен із нас свідок історичних подій.Просто запам’ятайте, що через 10-20-50-100 років увесь світ говоритиме, що Україна перемогла зло.Це більше, ніж матеріальне.Самі розумієте,що часу на концерти та паради немає, відсвяткуємо після перемоги – зараз давати в пику свинобакам, вірити у ВСУ, донатити на ВСУ… Не забудьте сьогодні скинути свою 31 гривню за роки незалежності, щоб нам уже купили ту росію під буряки… З Днем Незалежності України! Слава Україні!"

Анна Саліванчук

"Країна – героїня! Сьогодні ти ще раз доводиш свою хоробрість та незалежність. Моя прекрасна матуся, ти святкуєш надзвичайно важливе свято, день, який увійде в історію всього світу – День Незалежності України! Кожен із нас гідно несе звання українця, обстоюючи свої права, незважаючи ні на що. Ми довели всім, що витримаємо всі незгоди та труднощі, які приносить доля. Сьогодні з нами весь світ! Кожен із різних куточків країни спостерігає за нашою відважною Україною. Сьогодні не просто 24 серпня, це дата, яка наблизила нас до перемоги ще ближче”.

Олександр Пономарьов

"З Днем Незалежності тебе, моя рідна Україна! Так сходами ми йдемо вгору. Я хочу, щоб це було завжди. Тримаємо лад. Слава Україні!"

The Hardkiss

"З Днем Незалежності України! Мої рідні люди, обіймаю кожного з вас. Цей день, це свято звучить тепер новими квітами. Ми на власні очі бачимо, якою ціною дається Незалежність. Ми переможемо. І навчимо своїх дітей піклуватися про свою рідну землю та плекати свої свободи"

ТНМК

"Тепер ми знаємо, чого вона варта. І що саме означає це слово — Незалежність. Покоління за поколінням українці мріяли про неї. Плекали її. Тепер ми розуміємо, як важко боротися за незалежність. І наскільки це важливо. Найбільше. Зі святом, українці".

Тіна Кароль

"Чим є для вас зараз, під час війни, незалежність України? Під час війни незалежність України стала моєю особистою незалежністю. Я повністю ототожнюю себе зі своєю країною. Її спокій – мій спокій, її живі діти – мої живі діти, її право на самовизнання — моє право на самовизнання.Війна показала, хто є хто, вона зірвала маски вдавання і півтонів, вона окреслила друзів і недругів.Ця утвердила в мені розуміння, що незалежність України — моя особиста мета, і я служитиму їй, буду вдячна їй, як дитина своїм батькам"

Раніше "Телеграф" показував, як українські зірки вітали українців із Днем Державного прапора.