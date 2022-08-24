"Страна сильных людей! Страна – героиня!": звезды шоу-бизнеса трогательно поздравили Украину с Днем Независимости (фото, видео)

Свой 31-й день рождения Украина отмечает под звуки сирен и ракет.

В 2022 году День Независимости Украины для каждого украинца стал намного значимее и даже сакральнее, ведь сейчас праздник отмечается в период полномасштабной войны, которую ровно полгода назад развязала рф. Увы, но многие украинцы вынуждены отмечать 31-й день рождение своей родины на передовой или в других странах, куда им пришлось уехать из-под обстрелов и бомбежек.

Звезды украинского шоу-бизнеса также стали на защиту нашей страны, только если одни пошли в ТРО или в ряды ВСУ, то другие возглавили культурный фронт, неся украинскую культуру, украинский язык в массы. Также они активно собирают средства для помощи армии, для поддержки наших защитников, на их лечение и реабилитацию.

На своих страницах в соцсетях, в День Независимости Украины, знаменитости опубликовали множество трогательных поздравлений, в которых помимо пожеланий Украине и украинцам, звучит и благодарность всем, кто стоит на страже нашей свободы, защищая ее в бою с оккупантами.

Читайте также: Категория Новости Европы Борис Джонсон оригинально поздравил украинцев с Днем Независимости (фото) Также Джонсон прикрепил к пиджаку значок в виде британского и украинского флагов.

Святослав Вакарчук

"Не спрашивай у других, когда закончится война… Спроси себя, что ты сделал для Победы! С Днем Независимости, братья и сестры! Слава Украине!" — написал лидер группы "Океан Эльзы" в Инстаграм.

Андрей Хлывнюк

"С Днем Независимости! Слава Украине! Вместе победим!" — написал музыкант.

Руслана Лыжичко

"С Днем Независимости, мой брат и моя сестра! Все, кто как и как, говорит по-украински, кто поет и мечтает, как я, по-украински… у кого ритм сердца особенный… украинский… — У нас с тобой лучшее небо и солнце! У нас с тобой самая лучшая страна в мире! Я знаю, что Украина изменит мир! Слава Украине!".

Группа "Антитела"

"Над нами развевается желто-голубой флаг, мы общаемся на украинском языке, мы в нашем родном городе, в нашей непокоренной Украине. 6 месяцев полномасштабной войны дали понять всем, что мы, украинцы, не изменим своим мечтам, своей идее и своей вере в свободную , независимое, суверенное государство. И мы будем продолжать это делать – бороться! Совместно, сплоченно, только вместе! Стоять за свое, топить за свое и идти к победе. Поздравляем всех с Днем Независимости! Слава Украине! Героям Слава! Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь в этой борьбе".

Потап

"С Праздником Дорогие Украинцы! С Днем Независимости!"

Настя Каменских

"…Украина переживала разные времена. Но как и раньше, так и сейчас, и в будущем – мы всегда были, являемся и будем свободным и независимым народом нашей свободной и независимой, нашей прекрасной страны. С Днем Независимости всех нас! Горжусь и люблю!".

Григорий Решетник

"Нас не сломать и не победить – никому и никогда! Потому что мы любящая, красивая, смелая и лучшая нация в мире! С Днем Рождения, Украина! С Днем Независимости, наша Родная! С любовью Reshetnik Family".

Владимир Остапчук

"С Днем Независимости, украинцы! Самые смелые, самые храбрые, самые свободолюбивые в мире".

Сергей Бабкин

"С Днем Независимости, Украина! С праздником, родная! Свободная, несгибаемая, красивая страна смелых людей. Украина – наш дом. И как хочется, чтобы скорее в нем воцарился мир. Мы обязательно победим, потому что добро всегда побеждает зло. Потому что внутри нас непробиваем крепкий дух, который не сможет сломить ни один враг. С верой в нашу страну! С верой в наших воинов! С верой в каждого из нас!"

Александр Положинский

"Много писать не хочу. Я рад, что моя Украина не испугалась, не замерла и не сдалась, а ведет героическую борьбу и понемногу побеждает исконного врага, который любит притворяться другом и братом. Желаю нам победы. Желаю нам прочности и выносливости. Желаю нам, чтобы внешняя победа переросла во внутреннюю, чтобы наша страна процветала и развивалась, чтобы все граждане и настоящие друзья и хорошие гости чувствовали себя счастливыми в ней".

Эктор Хименес-Браво

"Тот же день. За который боремся, чтобы праздновать тысячами поколений как свободное, богатое и сильное государство с умным, прогрессивным, смелым народом. Украина, как я за тебя болею, насколько верю в тебя. Всем сердцем, каждой клеточкой тела. Спасибо, что позволяешь доказывать свою верность и любовь. Прямо сейчас каждый из нас свидетель исторических событий. Просто запомните, что через 10-20-50-100 лет весь мир будет говорить, что Украина победила зло. Это больше, чем материальное. Сами понимаете, что времени на концерты и парады нет, отпразднуем после победы – сейчас давать в рожу свинособакам, верить в ВСУ, донатить на ВСУ. Не забудьте сегодня сбросить свою 31 гривну за годы независимости, чтобы нам уже купили ту россию под свеклу. С Днем Независимости Украины! Слава Украине!"

Анна Саливанчук

"Страна – героиня! Сегодня ты еще раз доказываешь свою храбрость и независимость. Моя прекрасная мамочка, ты празднуешь чрезвычайно важный праздник, день, который войдет в историю всего мира – День Независимости Украины! Каждый из нас достойно несет звание украинца, отстаивая свои права, несмотря "Ни на что. Мы доказали всем, что выдержим все несогласия и трудности, которые приносит судьба. Сегодня с нами весь мир! Каждый из разных уголков страны наблюдает за нашей отважной Украиной. Сегодня не просто 24 августа, это дата, которая приблизила нас к победе еще ближе".

Александр Пономарев

"С Днем Независимости тебя, моя родная Украина! Так по лестнице мы идем вверх. Я хочу, чтобы это было всегда. Держим строй. Слава Украине!"

The Hardkiss

"С Днем Независимости Украины! Мои родные люди, обнимаю каждого из вас. Этот день, этот праздник звучит теперь новыми цветами. Мы собственными глазами видим, какой ценой дается Независимость. Мы победим. И научим своих детей заботиться о своей родной земле и лелеять свои свободы"

ТНМК

"Теперь мы знаем, чего она стоит. И что именно означает это слово — Независимость. Поколение за поколением украинцы мечтали о ней. Лелеяли ее. Теперь мы понимаем, как трудно бороться за независимость. И насколько это важно. Больше всего. С праздником, украинцы".

Тина Кароль

"Чем для вас сейчас, во время войны, есть независимость Украины? Во время войны независимость Украины стала моей личной независимостью. Я полностью отождествляю себя со своей страной. Ее спокойствие – мое спокойствие, ее живые дети – мои живые дети, ее право на самопризнание – мое право на самопризнание. Война показала, кто есть кто, она сорвала маски притворства и полутонов, она очертила друзей и недругов. Она утвердила во мне понимание, что независимость Украины – моя личная цель, и я буду служить ей, буду благодарна ей, как ребенок своим родителям"

Ранее, "Телеграф" показывал, как украинские звезды поздравляли украинцев с Днем Государственного флага.