Не пользуется телефоном и живет в поселении: что известно о Казаке Сиромахе, который записал фит с Kalush Orchestra

Казак Сиромаха теперь обзавелся продюсером и обещает скоро порадовать новыми песнями

Колоритный украинский артист Казак Сиромаха, на днях покоривший сеть совместным треком о казаках с Kalush Orchestra, анонсировал выход новых песен. Теперь у певца есть продюсеры, хотя найти его им было сложно – мужчина живет в казацком поселении и не пользуется телефоном.

Как сообщили "Телеграфу" в лейбле ENKO, к его команде присоединился Александр Любоженко из Днепра, более известный как колоритный Казак Сиромаха. Днепрянин известен своим участием в телевизионном шоу "Голос країни", 8 сезон. Там он выступил с песней "Засвіт встали козаченьки" и развернул к себе все четыре тренерских кресла, решив работать в команде Джамалы.

Хотя Козак Сиромаха не стал победителем телевизионного вокального батла, его заметил музыкальный продюсер Иван Клименко. Он рассказал, что найти мужчину было непросто.

"Где-то полтора месяца я пытался найти его контакт. Это было не так легко, должен признаться, поскольку Казак Сиромаха не пользуется мобильным телефоном. Нам помогла Джамала связаться с ним. Два года назад это было. Мы тогда пригласили его на студию и записали акустический альбом. Решили сделать ему такой подарок. Хотя Козак Сиромаха его так и не выпустил за два года, но говорит, что слушает дома с друзьями", — говорит Иван Клименко.

Украинский певец Козак Сиромаха. Фото: ENKO

По словам музыкального продюсера, у лейбла ENKO достаточно амбициозные планы не только познакомить украинскую аудиторию с новым артистом, но и сделать много треков, которые были бы интересны слушателям мирового сообщества. Лейбл решил сотрудничать с Казаком Сиромахой, поскольку хочет как можно больше погружать слушателей в украинскую культуру и традиции. Уже идет работа над новыми песнями.

Интересно, что Казак Сиромаха – настоящий, свободный и нерегистровый казак, живущий в казацком Таромском поселении. Он придерживается казацкого кодекса чести, пишет казачьи песни и рассказы. Александр владеет казацкими видами боевых искусств, умело выполняет трюки на лошадях и боевой гопак.

Сам Казак Сиромаха рассказывает, что когда-то захотел почувствовать родную культуру в полной мере. Все началось с шароваров, потом появилось оружие, лошади… Занялся медитациями, много читал и общался с людьми разных конфессий. Говорит, что отовсюду получал разную информацию, и это дало ему гораздо больше, чем традиционное образование. После школы окончил ПТУ, работал портным, поэтому сам себе шьет и шаровары, и даже джинсы. За свою жизнь кем только не был – строителем, охранником, продавцом в магазине, менеджером, тренером в фитнес-центре.

"Практически везде мне советовали: иди в театральный вуз, ты же прирожденный артист. Так в 2000-х годах я окончил Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств по специальности "современная хореография", присоединился к театру "Люті козаки" и пытаюсь сейчас ломать все стереотипы по поводу того, что казак – это только водка и сабля. Настоящий казак – это благородный человек с прекрасным чувством юмора, который даже из самых сложных ситуаций выходит героем! Казак может быть настоящим артистом", — считает Александр.

Сеть уже покорило совместное видео Казака Сиромахи с группой Kalush Orchestra "Крадуть русаки наш сонях", в котором артисты спели о казаках.

Для справки: музыкальный лейбл ENKO основали alyona alyona и Иван Клименко, среди артистов лейбла alyona alyona, KALUSH, SKOFKA и Kozak Siromaha.

