"Крадуть русаки наш сонях": Kalush Orchestra спели о казаках и покорили сеть (видео)

Победители "Евровидения" готовят новинку ко Дню Украинского казачества

Украинская группа Kalush Orchestra, которая в сентябре триумфально выступила перед украинскими военными в Испании, анонсировала выход нового взрывного трека под названием "Нумо козаки". Вероятно, премьера песни состоится именно в День Украинского казачества в пятницу, 14 октября.

Фронтмен группы Олег Псюк опубликовал видео, на котором музыканты исполняют новую песню вместе с участником шоу "Голос країни-2018" Александром Полежаевым, известным своим фанатам как "Козак Сіромаха".

Нумо козаки, по конях Нумо козаки! Крадуть русаки наш сонях Крадуть русаки

"Йо! Несмотря на жестокость врага и отсутствие у него каких-либо человеческих качеств, украинские воины гонят их с нашей земли все дальше и дальше!", — написал рэпер, а также заинтересовался у подписчиков, нужно ли им выпускать полную версия трека.

"Выпускать", "Браво", "Это просто невероятно. Выпускайте", — отписали в комментариях поклонники музыкальной группы.

Отметим, что с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину группа Kalush Orchestra активно поддерживает украинскую армию. После победы на "Евровидении-2022" Kalush Orchestra продали свой кубок с конкурса на аукционе для нужд ВСУ, а 24 августа организовали благотворительную акцию. В течение суток они просили поклонников посылать по 24 гривны для реабилитации защитников "Азовстали". За сутки группа собрала 5 миллионов гривен, которые уже на следующий день передали на лечение военных.