Укр

"Викину рашку зі свого життя": Alyona Alyona переписала свой хит после ракетного обстрела Украины (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Alyona Alyona зачитала рэп Викину рашку зі свого життя Новость обновлена 11 октября 2022, 09:07
Alyona Alyona зачитала рэп Викину рашку зі свого життя

Украинка выпустила дерзкий трек о россиянах

Известная украинская рэперша Алена Савраненко, известная под сценическим псевдонимом Alyona Alyona, обновила трек "Викину" — новую версию песни девушка записала на Прикарпатье в Выгоде. Видео с исполнением Алена выложила в день массированного ракетного обстрела Украины 10 октября.

"Я планировала где-то начать серию постов из демок и музыкальных заготовок, которые хотела бы всем показать. А сегодняшний день мне сказал: "Что ты ждешь?". Я готовила большое и красивое описание о внутренних изменениях и о своем старом треке "Викину". К чертям все. Слушайте текст. Там все ясно", — поделилась рэперша.

Как написала Савраненко, клип снимали во Франковщине. Она добавила, что снимали в Выгоде с ребятами из Калуша.

Как ранее сообщал "Телеграф", в результате ракетных атак в понедельник погибли мирные граждане — россия ударила по улицам городов и гражданским объектам в утренний час пик.

Украинские звезды, большинство которых в момент ракетных прилетов находились в Киеве, отреагировали в сети и в который раз призвали мировых лидеров признать россию страной-террористом.

Теги:
#Россия #Песни #Ракетный обстрел #Alyona Alyona