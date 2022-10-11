Украинка выпустила дерзкий трек о россиянах

Известная украинская рэперша Алена Савраненко, известная под сценическим псевдонимом Alyona Alyona, обновила трек "Викину" — новую версию песни девушка записала на Прикарпатье в Выгоде. Видео с исполнением Алена выложила в день массированного ракетного обстрела Украины 10 октября.

"Я планировала где-то начать серию постов из демок и музыкальных заготовок, которые хотела бы всем показать. А сегодняшний день мне сказал: "Что ты ждешь?". Я готовила большое и красивое описание о внутренних изменениях и о своем старом треке "Викину". К чертям все. Слушайте текст. Там все ясно", — поделилась рэперша.

Как написала Савраненко, клип снимали во Франковщине. Она добавила, что снимали в Выгоде с ребятами из Калуша.

Как ранее сообщал "Телеграф", в результате ракетных атак в понедельник погибли мирные граждане — россия ударила по улицам городов и гражданским объектам в утренний час пик.

Украинские звезды, большинство которых в момент ракетных прилетов находились в Киеве, отреагировали в сети и в который раз призвали мировых лидеров признать россию страной-террористом.