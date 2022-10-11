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"Викину рашку зі свого життя": Alyona Alyona переписала свій хіт після ракетного обстрілу України (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Alyona Alyona зачитала реп Викину рашку зі свого життя Новина оновлена 11 жовтня 2022, 09:07
Alyona Alyona зачитала реп Викину рашку зі свого життя

Українка випустила зухвалий трек про росіян

Відома українська реперша Альона Савраненко, відома під сценічним псевдонімом Alyona Alyona, оновила трек "Викину" — нову версію пісні дівчина записала на Прикарпатті у Вигоді. Відео з виконанням Альона виклала у день масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня.

"Я планувала десь-колись почати серію постів із демок і музичних заготовок, які хотіла б усім показати. А сьогоднішній день мені сказав: "Що ти ждеш?" Я готувала великий і красивий опис про внутрішні зміни і про свій старий трек "Викину". До біса все. Слухайте текст. Там все ясно", — поділилася реперша.

Як написала Савраненко, кліп знімали на Франківщині. Вона додала, що знімали у Вигоді з хлопцями із Калуша.

Як раніше повідомляв "Телеграф", внаслідок ракетних атак у понеділок загинули мирні громадяни — росія вдарила по вулицях міст та цивільних об’єктах у ранковий час пік.

Українські зірки, більшість яких у момент ракетних прильотів перебували в Києві, відреагували в мережі і вкотре закликали світових лідерів визнати росію країною-терористом.

Теги:
#Росія #Пісні #Ракетний обстріл #Alyona Alyona