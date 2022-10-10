"Тварі можуть тільки так": Горбунов, Осадча, Бєдняков та інші зірки емоційно реагують на ракетний обстріл України (фото, відео)

Окупанти продовжують руйнувати життя українців

В понеділок, 10 жовтня, росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах. На це відразу відреагував президент Володимир Зеленський.

Крім того, українські зірки палають від люті через цинічний обстріл своєї країни та загибель земляків. Відомі українці називають це актом тероризму.

Реакція українських зірок на ракетні обстріли міст України

Ксенія Мішина

Актриса повідомила в сторіс Інстаграму, що від вибухів в її будинку ледве не вилетіли вікна. "Убл*дкі", — назвала росіян зірка.

Андрій Бєдняков

Телеведучий в сторіс назвав росіян жалкими гномами-карликами. Чоловік опублікував відео із центру Києва, куди потрапила російська ракета. "Цією дорогою я ходжу, і буду ходити. Всі ми будемо ходити. А ви впадете. Ненавиджу вас", — підписав відео Бєдняков.

alyona alyona

Співачка Альона Савраненко написала, що прямо зараз Україна і все її мирне населення знаходиться під вогнем від ракет, якими росія чинить геноцид її нації.

Євген Клопотенко

"Слухаю вибухи у Києві і думаю, про що вони. Для росії — це крик перед смертю. Гнилі країни довго смердять, але не виживають. Для України ж це ще більше люті. Люті яка є силою. І ми її використаємо на відновлення свого і розвиток української культури у світі. І те, що ненавидить росія так сильно — українську волю — буде всюди. Тримаємося, переможемо, розквітнемо навіть під час війни", — написав український шеф-кухар в Інстаграмі.

Юрій Горбунов

"Зовсім недобрий ранок в Києві і по всій Україні!! тварі можуть тільки ось так підло мститися! Бережіть себе! Будьте всі в укритті! І не падаєм духом!! Ми переможемо!! Ми це переживемо!!", — написав телеведучий, а також опублікував фото та відео наслідків ракетних ударів по столиці.

Катерина Осадча

"Стан — 24 лютого. Бережіть себе, дітей. Залишайтеся в укриттях, ми вистоїмо!!! Ворог нас хоче зломати вчергове і морально теж. Є велика відмінність від 24 лютого, зараз ми сильніші і не будемо піддаватися паніці. Тримаємося разом, допомагаємо одне одному. Співчуття родинам загиблих і постраждалих. Тварі русняві будуть горіти в аду, ми помстимося за кожного", — написала телеведуча в Інстаграмі.

Джамала

"Те, що відбувається зараз в Києві, це акт тероризму". — написала співачка.

Ольга Цибульська

Співачка звернулась до своїх підписників. Вона заявила, що і як українці, вона в шоці від того, як розпочався цей день: "Від всіх новин, з кожного міста, де лунають вибухи. Страшно уявити, в якому жаху живуть люди, які постійно під обстрілами. Будь ласка, дотримуйтесь правил, не нехтуйте безпекою. Воно ричить, бо здихає. Скоро здохне. Слава Україні!".

Нагадаємо, сьогодні у Шевченківському районі столиці було одразу кілька вибухів, після чого почалася пожежа. Крім того, у місті Дніпро також пролунали вибухи, зокрема у житлових кварталах.