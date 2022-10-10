"Животные могут только так": Горбунов, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально реагируют на ракетный обстрел Украины (фото, видео)

Оккупанты продолжают разрушать жизнь украинцев

В понедельник, 10 октября, россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Взрывы раздались в Киеве, Днепре, Львове и других городах. На это сразу отреагировал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, украинские звезды пылают от ярости из-за циничного обстрела своей страны и гибели земляков. Известные украинцы называют это актом терроризма.

Реакция украинских звезд на ракетные обстрелы городов Украины

Ксения Мишина

Актриса сообщила в сторис Инстаграма, что от взрывов в ее доме чуть не вылетели окна. "Убл*дки", — назвала россиян звезда.

Андрей Бедняков

Телеведущий в сторис назвал россиян жалкими гномами-карликами. Мужчина опубликовал видео из центра Киева, куда попала российская ракета. "Этой дорогой я хожу, и буду ходить. Все мы будем ходить. А вы упадете. Ненавижу вас", — подписал видео Бедняков.

alyona alyona

Певица Алена Савраненко написала, что прямо сейчас Украина и все ее мирное население находится под огнем от ракет, которыми россия осуществляет геноцид ее нации.

Евгений Клопотенко

"Слушаю взрывы в Киеве и думаю, о чем они. Для россии — это крик перед смертью. Гнилые страны долго воняют, но не выживают. Для Украины же это еще больше ярости. Ярости, которая есть силой. И мы ее используем на восстановление своего и развитие украинской культуры в мире. И то, что ненавидит россия так сильно — украинскую волю — будет повсюду. Держимся, победим, расцветем даже во время войны", — написал украинский шеф-повар в Инстаграме.

Юрий Горбунов

"Совсем недоброе утро в Киеве и по всей Украине!! животные могут только вот так подло мстить! Берегите себя! Будьте все в укрытии! И не падаем духом!! Мы победим!! Мы это переживем!!", — написал телеведущий, а также опубликовал фото и видео последствий ракетных ударов по столице.

Екатерина Осадчая

"Состояние — 24 февраля. Берегите себя, детей. Оставайтесь в укрытиях, мы выстоим!!! Враг нас хочет сломать в очередной раз и морально тоже. Есть большое отличие от 24 февраля, сейчас мы сильнее и не будем поддаваться панике. Держимся вместе, помогаем друг другу. Соболезнования семьям погибших и пострадавших. Лица руснявые будут гореть в аду, мы отомстим за каждого", — написала телеведущая в Инстаграме.

Джамала

"То, что происходит сейчас в Киеве, это акт терроризма". – написала певица.

Ольга Цыбульская

Певица обратилась к своим подписчикам. Она заявила, что и как украинцы, она в шоке от того, как начался этот день: "От всех новостей, из каждого города, где раздаются взрывы. Страшно представить, в каком ужасе живут люди, которые постоянно под обстрелами. Пожалуйста, соблюдайте правила, не пренебрегайте безопасностью. Оно рычит, потому что сдыхает. Скоро сдохнет. Слава Украине!".

Напомним, сегодня в Шевченковском районе столицы было сразу несколько взрывов, после чего начался пожар. Кроме того, в городе Днепр также прогремели взрывы, в том числе в жилых кварталах.