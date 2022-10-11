"Крадуть русаки наш сонях": Kalush Orchestra заспівали про козаків і підкорили мережу (відео)

Переможці цьогорічного "Євробачення" готують новинку до Дня Українського козацтва

Український гурт Kalush Orchestra, який у вересні тріумфально виступив перед українськими військовими в Іспанії, анонсував вихід нового вибухового треку під назвою "Нумо козаки". Ймовірно, прем'єра пісні відбудеться саме на День Українського козацтва в п'ятницю, 14 жовтня.

Фронтмен гурту Олег Псюк опублікував відео, на якому музиканти виконують нову пісню разом з учасником шоу "Голос країни-2018" Олександром Полежаєвим, який відомий своїм фанатам як Козак Сіромаха.

Нумо козаки, по конях Нумо козаки! Крадуть русаки наш сонях Крадуть русаки

"Йо! Не дивлячись на жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі і далі!", — написав репер, а також зацікавився у підписників, чи треба їм випускати повну версію треку.

"Випускати", "Браво", "Це просто неймовірно. Випускайте", — відписали в коментарях шанувальники музичного гурту.

Зазначимо, що від початку широкомасштабного вторгнення россии в Україну гурт Kalush Orchestra активно підтримує українську армію. Після перемоги на "Євробаченні-2022" Kalush Orchestra продали свій кубок з конкурсу на аукціоні для потреб ЗСУ, а 24 серпня організували благодійну акцію. Впродовж доби вони просили шанувальників надсилати по 24 гривні для реабілітації захисників "Азовсталі". За добу гурт зібрав 5 мільйонів гривень, які вже наступного дня передали на лікування військових.