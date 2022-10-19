Вера Брежнева неожиданно запела на украинском языке, исполнив народную песню с TAYANNA (видео)

Артистки презентовали свое видение народной песни "Вишиванка".

Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая после начала полномасштабного вторжения рф в Украину прекратила работать в стране-агрессоре и переехала в Европу, где активно помогает укаринцам, которым пришлось покинуть свой дом из-за войны, решила возобновить свою вокальную карьеру и представила свою первую работу под псевдонимом VERA. Стоит отметить, что первым хитом стала песня на украинском языке, которую артистка записала вместе со своей коллегой, украинской певицей TAYANNA (Татьяна Решетняк).

Певицы вместе исполнили украинскую песню, которая считается народной, — "Вишиванка". Композиция, написанная украинским поэтом Николаем Сомом и композитором Оскаром Сандлером, зазвучала в современной аранжировке. Премьера трека состоялась 19 октября на ютуб-канале Брежневой.

Также артистки представили и чувственный черно-белый клип к песне. На видео показаны живые кадры со студии звукозаписи, где певицы записывали совместную песню.

"В песне символично о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге и защите от злого. О том, как украинские женщины стежок за стежком на полотне передавали любимым свою поддержку и тепло души", – говорится в описании под клипом.

В комментариях под роликом слушатели оставляют восторженные отзывы, в которых хвалят артисток и благодарят за столь проникновенную работу. Также многие отмечают, что Вере Брежневой очень идет украинский язык.

VERA x TAYANNA — Вишиванка

Отметим, что Вера Брежнева с первых дней войны вместе с дочерью переехала в Италию, где активно помогает в пункте гуманитарной помощи. В сети появились слухи, что из-за политических взглядов певица находится на грани развода с композитором и продюсером Константином Меладзе, который до сих пор молчит о войне в Украине и преступлениях российской федерации.

Напомним, что брат Константина Меладзе, певец Валерий Меладзе записал видеообращение с призывом остановить войну в Украине почти сразу после начала вторжения российских войск на территорию нашей страны.