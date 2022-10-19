Віра Брежнєва несподівано заспівала українською мовою, виконавши народну пісню з TAYANNA (відео)

Артистки презентували своє бачення народної пісні "Вишиванка".

Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну припинила працювати в країні-агресорі та переїхала до Європи, де активно допомагає українцям, яким довелося покинути свій дім через війну, вирішила відновити свою вокальну кар’єру та представила свою першу роботу під псевдонімом VERA. Варто зазначити, що першим хітом стала пісня українською мовою, яку артистка записала разом із колегою, українською співачкою TAYANNA (Тетяна Решетняк).

Співачки разом виконали українську пісню, яка вважається народною, — "Вишиванка". Композиція, написана українським поетом Миколою Сомом та композитором Оскаром Сандлером, зазвучала у сучасному аранжуванні. Прем’єра треку відбулася 19 жовтня на ютуб-каналі Брежнєвої.

Також артистки представили чуттєвий чорно-білий кліп до пісні. На відео показано живі кадри зі студії звукозапису, де співачки записували спільну пісню.

"У пісні символічно про чорні та червоні нитки, розлуку та кохання, про тривогу та захист від злого. Про те, як українські жінки стібок за стібком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі", – йдеться в описі під кліпом.

У коментарях під роликом слухачі залишають захоплені відгуки, в яких хвалять артисток і дякують за таку проникливу роботу. Також багато хто зазначає, що Вірі Брежнєвій дуже йде українська мова.

VERA x TAYANNA — Вишиванка

Зазначимо, що Віра Брежнєва з перших днів війни разом із дочкою переїхала до Італії, де активно допомагає у пункті гуманітарної допомоги. У мережі з’явилися чутки, що через політичні погляди співачка перебуває на межі розлучення з композитором і продюсером Костянтином Меладзе, який досі мовчить про війну в Україні та злочини російської федерації.

Нагадаємо, що брат Костянтина Меладзе, співак Валерій Меладзе записав відеозвернення із закликом зупинити війну в Україні майже одразу після початку вторгнення російських військ на територію нашої країни.