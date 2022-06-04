Брежнєва назавжди припинила працювати в росії і більше туди не повернеться — екс-менеджер співачки

Артистка не хоче більше працювати у країні, яка руйнує її батьківщину.

Відома українська співачка, ексучасниця гурту ВІА Гра, Віра Брежнєва вирішила розірвати всі "відносини" з країною-агресором і назавжди виїхати з росії. Зазначимо, що артистка з перших днів війни разом із донькою переїхала до Польщі, де активно допомагає волонтерському центру. У мережі вже навіть ходять чутки, що війна в Україні може стати причиною розлучення співачки з її чоловіком, композитором та продюсером Костянтином Меладзе.

Про те, що Брежнєва вирішила раз і назавжди зректися росії, повідомив колишній PR-менеджер артистки Анастасія Драпеко. Менеджер повідомила, що знаменитість припинила співпрацю з нею і що вона більше не повернеться до рф, повідомляють росСМІ.

"Ні, не працюю з Вірою Брежнєвою. Брежнєвої більше немає в росії, вона сюди не повернеться", — розповіла Драпеко.

Зазначимо, що чоловік артистки Костянтин Меладзе зараз перебуває в Італії, і на відміну від дружини він за три місяці жодного разу не виступив проти війни в Україні. Мабуть, він вибрав мовчання, щоб не втратити бізнес у рф.

Нагадаємо, що брат Костянтина Меладзе – співак Валерій Меладзе записав відеозвернення із закликом зупинити війну в Україні майже одразу після початку вторгнення російських військ на територію нашої країни. Разом із ним із таким же закликом 24 лютого виступили журналістка та колишня кандидатка у президенти рф Ксенія Собчак, телеведучий та шоумен Іван Ургант, комік Олександр Гудков.

Також раніше "Телеграф" писав, що радянська і російська актриса Лія Ахеджакова розкритикувала дії російських військ в Україні і висловила думку, що тих, хто розпочав війну, неминуче спіткає покарання. Крім того, вона виявила бажання приїхати до України після її перемоги у війні із російськими окупантами.