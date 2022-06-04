Брежнева навсегда прекратила работать в россии и больше туда не вернется - экс-менеджер певицы

Артистка не хочет больше работать в стране, которая рушит ее родину.

Известная украинская певица, экс-участница группы ВИА Гра, Вера Брежнева решила разорвать все "отношения" со страной-агрессором, и навсегда уехать из россии. Отметим, что артистка с первых дней войны вместе с дочерью переехала в Польшу, где активно помогает волонтерскому центру. В сети уже ходят слухи, что война в Украине может стать причиной развода певицы с ее мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе.

О том что Брежнева решила раз и навсегда отречься от россии сообщил бывший PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко. Менеджер сообщила, что знаменитость прекратила сотрудничество с ней и что она больше не вернется в рф, сообщают росСМИ.

"Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в россии, она сюда не вернется", – рассказала Драпеко.

Отметим, что супруг артистки, Константин Меладзе сейчас находится в Италии, и в отличие от жены он за три месяца ни разу не выступил против войны в Украине. Видимо он выбрал молчание, чтобы не потерять бизнес в рф.

Напомним, что брат Константина Меладзе – певец Валерий Меладзе записал видеообращение с призывом остановить войну в Украине почти сразу после начала вторжения российских войск на территорию нашей страны. Вместе с ним с таким же призывом 24 февраля выступили журналистка и бывшая кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак, телеведущий и шоумен Иван Ургант, комик Александр Гудков.

Также ранее "Телеграф" писал, что советская и российская актриса Лия Ахеджакова раскритиковала действия российских войск в Украине и выразила мнение, что начавших войну неизбежно настигнет наказание. Кроме того, она выразила желание приехать в Украину после ее победы в войне с российскими оккупантами.