"Умрут в мучениях": Ахеджакова предрекла ужасное будущее тем, кто начал войну в Украине

Актриса, критикующая диктаторский режим путина, отметила, что за все злодеяния придется расплачиваться

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая родилась в Днепропетровске (сейчас Днепр), заявила, что в Украине обязательно настанет мир, а те, кто развязал войну и убивает мирных жителей, будут расплачиваться за грехи.

Об этом 83-летняя артистка написала в Инстаграме.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Тех, кто начал эту кровопролитную войну, настигнет заслуженная полностью участь. Не важно, какой она будет: посадят ли этих преступников в тюрьму и они умрут там спустя 20 лет мучений в застенках, или они умрут с кокосом в руках на Мальдивах, а потом попадут в ад и будут там печься ровно столько, сколько будет идти война. И эту цифру умножат ещё на 50. Главное, что эта самая участь их настигнет в любом месте и в любое время. Она будет такая же беспринципная, как и весь украинский народ, жаждущий мести своим недругам. Она принесёт миру осознание того, что за все свои злодеяния придётся расплачиваться вне зависимости от статуса, должности, недвижимости количества денег на твоих счетах", — заявила Ахеджакова.

На днях российская актриса также заявила, что украинцы заставляют путинский режим "выдыхаться и ослабевать". Ахеджакова выразила желание приехать в Украину после ее победы в войне с российским оккупантом.

Напомним, что за пару дней до вторжения россии в Украину актриса прокомментировала признании путиным независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". По мнению 83-летней артистки, последствия такого решения будут очень тяжелыми. И она была права.