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"Это пахнет объявлением войны всему миру": Лия Ахеджакова высказалась о признании Путиным "ЛНР-ДНР"

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Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лия Ахеджакова высказалась после заявления Владимира Путина Новость обновлена 22 февраля 2022, 16:55
Лия Ахеджакова высказалась после заявления Владимира Путина

83-летняя актриса назвала действия Путина подлыми

Известная российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова прокомментировала заявления Владимира Путина о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". По мнению 83-летней артистки, последствия такого решения будут очень тяжелыми.

Соответствующее высказывание Ахеджаковой опубликовало ВВС.

По словам Ахеджаковой, действия президента РФ — это "объявление войны всему миру", и "последствия будут очень тяжелыми".

"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, — это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу… Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно", — заявила актриса.

Напомним, что Лия Ахеджакова вместе другими деятелями российской науки, политики и культуры, в том числе Андреем Макаревичем, который раскритиковал российское военное начальство, согнавшее армию ближе к Донбассу, подписала документ против возможного вторжения в Украину под названием "Лишь бы не было войны!".

Напомним, что признание Путиным так называемых "ЛДНР" "независимыми республиками" вызвало негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, лидеров европейских государств, а также известных людей. Украинская поэтесса Лина Костенко также отреагировала на ситуацию, назвав Путина "сірим чоловічком".

А вот реакции со стороны некоторых либерально настроенных известных россиян не последовало.

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