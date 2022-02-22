"Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди": Лина Костенко поставила на место Путина метким стихом

Украинская поэтесса отреагировала на решение президента РФ о признании "независимости" "ЛДНР"

После признания президентом России Владимиром Путиным так называемых псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", известная украинская писательница и поэтесса Лина Костенко на фоне негодования украинцев также отреагировала на ситуацию, которая сложилась в стране.

На своей странице в Facebook поэтесса высказалась насчет российской агрессии в форме стиха под названием "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди", который был опубликован Костенко еще в 2015 году.

Также писательница прописала тег stoprussianaggression, что означает "стоп российской агрессии".

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"І жах, і кров, і смерть, і відчай, І клекіт хижої орди, Маленький сірий чоловічок Накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра – ви"

Напомним, что признание Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР" "независимыми республиками" незамедлительно вызвало масштабную негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, лидеров европейских государств, а также известных людей и лидеров мнений.

А вот реакции со стороны некоторых либерально настроенных известных россиян не последовало. Юрий Дудь, Иван Ургант и Алексей Навальный на данный никак не комментируют возмутительное решение своего президента.