Укр

"Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди": Лина Костенко поставила на место Путина метким стихом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лина Костенко посвятила стих Новость обновлена 22 февраля 2022, 11:22
Лина Костенко посвятила стих

Украинская поэтесса отреагировала на решение президента РФ о признании "независимости" "ЛДНР"

После признания президентом России Владимиром Путиным так называемых псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", известная украинская писательница и поэтесса Лина Костенко на фоне негодования украинцев также отреагировала на ситуацию, которая сложилась в стране.

На своей странице в Facebook поэтесса высказалась насчет российской агрессии в форме стиха под названием "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди", который был опубликован Костенко еще в 2015 году.

Также писательница прописала тег stoprussianaggression, что означает "стоп российской агрессии".

"І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви"

Напомним, что признание Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР" "независимыми республиками" незамедлительно вызвало масштабную негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, лидеров европейских государств, а также известных людей и лидеров мнений.

А вот реакции со стороны некоторых либерально настроенных известных россиян не последовало. Юрий Дудь, Иван Ургант и Алексей Навальный на данный никак не комментируют возмутительное решение своего президента.

Теги:
#Владимир Путин #Стихи #Лина Костенко
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