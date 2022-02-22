"Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди": Лина Костенко поставила на место Путина метким стихом
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Украинская поэтесса отреагировала на решение президента РФ о признании "независимости" "ЛДНР"
После признания президентом России Владимиром Путиным так называемых псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", известная украинская писательница и поэтесса Лина Костенко на фоне негодования украинцев также отреагировала на ситуацию, которая сложилась в стране.
На своей странице в Facebook поэтесса высказалась насчет российской агрессии в форме стиха под названием "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди", который был опубликован Костенко еще в 2015 году.
Также писательница прописала тег stoprussianaggression, что означает "стоп российской агрессии".
"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви"
Напомним, что признание Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР" "независимыми республиками" незамедлительно вызвало масштабную негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, лидеров европейских государств, а также известных людей и лидеров мнений.
А вот реакции со стороны некоторых либерально настроенных известных россиян не последовало. Юрий Дудь, Иван Ургант и Алексей Навальный на данный никак не комментируют возмутительное решение своего президента.
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