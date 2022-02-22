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Умер известный украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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22 февраля не стало Ивана Дзюбы Новость обновлена 22 февраля 2022, 10:52
22 февраля не стало Ивана Дзюбы

Мужчина скончался во сне в возрасте 90 лет

Ночью, 22 февраля, ушел из жизни украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Дзюба.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Отмечается, что смерть мужчины наступила во сне.

Что известно об Иване Дзюбе

Будущий литературовед родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Ольгинского района (теперь Волновахский район, Донецкая область). Окончил аспирантуру Института литературы им. Т. Г. Шевченко.

В 1970-х годах был подвергнут гонениям за взгляды. В 1973 году Киевским областным судом был приговорен к 5 годам заключения и 5 годам ссылки за "антисоветский" труд "Интернационализм или русификация?".

Иван Дзюба - официальное фото КГБ перед арестом Дзюбы в 1973 году
Иван Дзюба - официальное фото КГБ перед арестом Дзюбы в 1973 году
Анкета арестованного, 1972
Анкета арестованного, 1972

Осенью 1989 года стал одним из соучредителей Народного Руха Украины. В ноябре 1992 года стал вторым министром культуры независимой Украины (до 1994 года).

На 70-летие, 26 июля 2001 года, Ивану Дзюбе присвоили звание героя Украины. В сентябре 2018 года наградили медалью Митрополита Шептицкого.

Где и когда состоится прощание, пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти известного украинского врача-вертебролога Александра Марусича.

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