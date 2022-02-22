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Помер відомий український літературознавець та дисидент Іван Дзюба

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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22 лютого не стало Івана Дзюби Новина оновлена 22 лютого 2022, 10:52
22 лютого не стало Івана Дзюби

Чоловік помер уві сні у віці 90 років

Вночі, 22 лютого, пішов із життя український літературознавець, літературний критик та дисидент Іван Дзюба.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Зазначається, що смерть чоловіка настала уві сні.

Що відомо про Івана Дзюбу

Майбутній літературознавець народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Ольгинського району (тепер Волноваський район, Донецька область). Закінчив аспірантуру Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка.

У 1970-х роках був підданий гонінням за погляди. У 1973 році Київським обласним судом був засуджений до 5 років ув’язнення та 5 років заслання за "антирадянську" працю "Інтернаціоналізм чи русифікація?".

Іван Дзюба — офіційне фото КДБ перед арештом Дзюби у 1973 році
Іван Дзюба — офіційне фото КДБ перед арештом Дзюби у 1973 році
Анкета арештованого, 1972
Анкета арештованого, 1972

Восени 1989 року став одним зі співзасновників Народного Руху України. У листопаді 1992 року став другим міністром культури незалежної України (до 1994 року).

На 70-річчя, 26 липня 2001 року, Івану Дзюбі надали звання героя України. У вересні 2018 року нагородили медаллю Митрополита Шептицького.

Де і коли відбудеться прощання, поки що невідомо.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть відомого українського лікаря-вертебролога Олександра Марусича.

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