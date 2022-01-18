В Одесі помер видатний лікар, який присвятив понад 60 років боротьбі з туберкульозом

Нащадковий одесит, медик і письменник — таким його запам’ятали.

Лікар-фтизіатр, який понад півсотні років пропрацював в обласному протитуберкульозному диспансері в Одесі, Леонід Авербух помер на 92-му році життя. Понад 45 років зі свого трудового стажу він був завідувачем консультативного диспансерного відділення. Робота у медицині для нього була частиною сімейної спадщини.

Про це пише "Думська".

Авербух вперше почав працювати на медичній ниві ще підлітком — в евакуації під час Другої світової війни. Його мати завідувала рентген відділенням, а він працював в Узбецькому НДІ туберкульозу.

Фтизіатр не лише займався лікуванням — він брав участь у створенні українського протитуберкульозного законодавства, викладав в Одеському медінституті, започаткував музей боротьби з туберкульозом. Став заслуженим лікарем України у 2004 році. Перед смертю довго хворів.

Окрім наукової сфери та публікацій на лікарську тематику інтерес Авербуха поширювався і на письменницьку територію – він публікував художню прозу, іронічні вірші, документалістику. У всесвітньому клубі одеситів згадують, що він мріяв стати шпигуном, але коли не вдалося – написав книгу про євреїв із розвідки.

Раніше "Телеграф" писав про смерть Володимира Малюти, який очолював медслужбу футбольної команди "Динамо" (Київ).