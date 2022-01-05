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У "Динамо" сумують через смерть легенди клубу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Малюта Новина оновлена 05 січня 2022, 14:53
Володимир Малюта

Не стало відомого лікаря київського клубу.

У середу, 5 січня, перестало битися серце колишнього голови медичної служби столичної команди Володимира Ігоровича Малюти.

Про сумну новину повідомляє офіційний сайт "Динамо" (Київ).

Малюта помер на 81-му році життя. Він очолював медичну службу київського клубу з 1975 по 2018 рік. Понад 40 років він лікував спортсменів, а його праці вилилися в десятки запатентованих відкриттів, 5 книг та цілу низку державних нагород. У "Динамо" зазначили, що за успіхами "Біло-синіх" стоїть чимала частка праці легендарного лікаря.

Володимир Малюта
Володимир Малюта
Володимир Малюта
Володимир Малюта

"Цього трагічного дня в глибокій печалі схиляю голову і сумую разом із сім’єю, рідними та близькими Володимира Ігоровича. Світла пам’ять про цю видатну людину назавжди залишиться в наших серцях", — цитує президента "Динамо" Ігоря Суркіса прес-служба київського клубу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть легендарного півзахисника "Зорі" Анатолія Куксова, який після закінчення кар’єри гравця встиг потренувати низку українських клубів. Після початку війни на Донбасі найвідданіший футболіст "Зорі" очолив так звану "збірну ЛНР".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ)
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