У "Динамо" сумують через смерть легенди клубу

Не стало відомого лікаря київського клубу.

У середу, 5 січня, перестало битися серце колишнього голови медичної служби столичної команди Володимира Ігоровича Малюти.

Про сумну новину повідомляє офіційний сайт "Динамо" (Київ).

Малюта помер на 81-му році життя. Він очолював медичну службу київського клубу з 1975 по 2018 рік. Понад 40 років він лікував спортсменів, а його праці вилилися в десятки запатентованих відкриттів, 5 книг та цілу низку державних нагород. У "Динамо" зазначили, що за успіхами "Біло-синіх" стоїть чимала частка праці легендарного лікаря.

Володимир Малюта

Володимир Малюта

"Цього трагічного дня в глибокій печалі схиляю голову і сумую разом із сім’єю, рідними та близькими Володимира Ігоровича. Світла пам’ять про цю видатну людину назавжди залишиться в наших серцях", — цитує президента "Динамо" Ігоря Суркіса прес-служба київського клубу.

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