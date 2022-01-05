В "Динамо" скорбят из-за смерти легенды клуба

Не стало знаменитого врача киевского клуба.

В среду, 5 января, перестало биться сердце бывшего главы медицинской службы столичной команды Владимира Игоревича Малюты.

О печальной новости сообщает официальный сайт "Динамо" (Киев).

Малюта умер на 81-м году жизни. Он возглавлял медицинскую службу киевского клуб с 1975 по 2018 год. Больше 40 лет он лечил спортсменов, а его труды вылились в десятки запатентованных открытий, 5 книг и целый ряд государственных наград. В "Динамо" отметили, что за успехами "Бело-синих" стоит немалая доля труда легендарного врача.

Владимир Малюта

Владимир Малюта

"В этот трагичный день в глубокой печали склоняю голову и скорблю вместе с семьей, родными и близкими Владимира Игоревича. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах", — цитирует президента "Динамо" Игоря Суркиса пресс-служба киевского клуба.

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