Укр

В "Динамо" скорбят из-за смерти легенды клуба

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
196
Владимир Малюта Новость обновлена 05 января 2022, 14:53
Владимир Малюта

Не стало знаменитого врача киевского клуба.

В среду, 5 января, перестало биться сердце бывшего главы медицинской службы столичной команды Владимира Игоревича Малюты.

О печальной новости сообщает официальный сайт "Динамо" (Киев).

Малюта умер на 81-м году жизни. Он возглавлял медицинскую службу киевского клуб с 1975 по 2018 год. Больше 40 лет он лечил спортсменов, а его труды вылились в десятки запатентованных открытий, 5 книг и целый ряд государственных наград. В "Динамо" отметили, что за успехами "Бело-синих" стоит немалая доля труда легендарного врача.

Владимир Малюта
Владимир Малюта
Владимир Малюта
Владимир Малюта

"В этот трагичный день в глубокой печали склоняю голову и скорблю вместе с семьей, родными и близкими Владимира Игоревича. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах", — цитирует президента "Динамо" Игоря Суркиса пресс-служба киевского клуба.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти легендарного полузащитника "Зари" Анатолия Куксова, который после окончания карьеры игрока успел потренировать ряд украинских клубов. После начала войны на Донбассе самый преданный футболист "Зари" возглавил так называемую "сборную ЛНР".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев)
В Алматы горят машины
Новости СНГ
Протестующие отбирают автоматы и жгут дома, военные уносят раненых: в Казахстане - настоящее "поле боя" (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Алматы горят машины
Протестующие отбирают автоматы и жгут дома, военные уносят раненых: в Казахстане - настоящее "поле боя" (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Сколько будет стоить недвижимость в Украине в 2022 году
Рынок недвижимости замер в ожидании: что будет с ценами на квартиры в 2022 году
Дата публикации
Категория
Дакар-2022
Украина на "Дакаре": кто и на чем гоняет по пустыне на престижном ралли-рейде
Дата публикации
Категория
Елена Блиновская - автор популярного марафона
Инфоц**анка или реальный бизнес-тренер? Кто такая Елена Блиновская и почему все обсуждают ее интервью Собчак
Дата публикации
Категория
Выявить "Флурону" можно только по результатам тестирования на коронавирус и грипп
Новый вирус "Флурона" атакует Европу: главные симптомы, тяжесть болезни и способы защититься