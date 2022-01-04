Умер самый преданный футболист "Зари", тренировавший "сборную ЛНР"

Не стало легенды луганского клуба.

В ночь на вторник, 4 января, в оккупированном Луганске перестало биться сердце легендарного советского футболиста и украинского тренера Анатолия Куксова. Причина смерти не называется.

Об этом сообщила пресс-служба "Зари" на своем официальном сайте.

По информации источника, Анатолий умер на 73-м году жизни. Куксов посвятил луганской команде всю футбольную жизнь, играя на позиции полузащитника. В "Заре" он провел 570 матчей (больше всех), в которых отметился 97 голами (2-е место после Александра Малышенко). Вместе с луганчанами он выигрывал чемпионат СССР и дважды доходил до финала Кубка СССР. Кроме того, он провел 8 матчей за сборную СССР, с которой становился бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене.

"Футбольный клуб "Заря" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Яковлевича", — гласит сообщение луганского клуба.

После успешной игровой карьеры Анатолий тренировал ряд украинских клубов, в частности "Зарю", "Металлург" (Запорожье), "Авангард" (Ровеньки), "Коммунальник" (Луганск). После начала войны на Донбассе Куксов остался в Луганске и возглавил так называемую "сборную ЛНР".

Ранее сообщалось о смерти отца тренера киевского "Динамо".