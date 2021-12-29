В семье тренера "Динамо" случилась трагедия

У Олега Гусева умер отец.

Анатолий Гусев, отец тренера киевского "Динамо" Олега Гусева, скончался 28 декабря, сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" выражает соболезнования Олегу Анатольевичу, его родным и близким в связи с тяжелой утратой. Руководство клуба, тренеры и игроки команды, все динамовцы искренне сочувствуют потере семьи Гусевых", — сообщается в заявлении киевлян.

Анатолию Гусеву было 67 полных лет, причина смерти не называется.

Олег Гусев стал работать в тренерском штабе первой команды с приходом Мирчи Луческу. До этого специалист трудился в академии клуба.

Сам Гусев большую часть карьеры провел в "Динамо", до этого защищая цвета сумского "Фрунзенца" и другой киевской команды — "Арсенала".

Вместе с "Динамо" в качестве игрока правый полузащитник пять раз становился чемпионом Украины, столько же выигрывал национальный Кубок, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны.

Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлой неделе умер отец еще одного помощника Мирчи Луческу — Эмиля Караса.