В семье тренера "Динамо" случилась трагедия
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У Олега Гусева умер отец.
Анатолий Гусев, отец тренера киевского "Динамо" Олега Гусева, скончался 28 декабря, сообщает официальный сайт столичного клуба.
"Футбольный клуб "Динамо" выражает соболезнования Олегу Анатольевичу, его родным и близким в связи с тяжелой утратой. Руководство клуба, тренеры и игроки команды, все динамовцы искренне сочувствуют потере семьи Гусевых", — сообщается в заявлении киевлян.
Анатолию Гусеву было 67 полных лет, причина смерти не называется.
Олег Гусев стал работать в тренерском штабе первой команды с приходом Мирчи Луческу. До этого специалист трудился в академии клуба.
Сам Гусев большую часть карьеры провел в "Динамо", до этого защищая цвета сумского "Фрунзенца" и другой киевской команды — "Арсенала".
Вместе с "Динамо" в качестве игрока правый полузащитник пять раз становился чемпионом Украины, столько же выигрывал национальный Кубок, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны.
Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлой неделе умер отец еще одного помощника Мирчи Луческу — Эмиля Караса.
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