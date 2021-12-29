Укр

В семье тренера "Динамо" случилась трагедия

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
94
Олег Гусев Новость обновлена 29 декабря 2021, 07:48
Олег Гусев

У Олега Гусева умер отец.

Анатолий Гусев, отец тренера киевского "Динамо" Олега Гусева, скончался 28 декабря, сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" выражает соболезнования Олегу Анатольевичу, его родным и близким в связи с тяжелой утратой. Руководство клуба, тренеры и игроки команды, все динамовцы искренне сочувствуют потере семьи Гусевых", — сообщается в заявлении киевлян.

Анатолию Гусеву было 67 полных лет, причина смерти не называется.

Олег Гусев стал работать в тренерском штабе первой команды с приходом Мирчи Луческу. До этого специалист трудился в академии клуба.

Сам Гусев большую часть карьеры провел в "Динамо", до этого защищая цвета сумского "Фрунзенца" и другой киевской команды — "Арсенала".

Вместе с "Динамо" в качестве игрока правый полузащитник пять раз становился чемпионом Украины, столько же выигрывал национальный Кубок, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны.

Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлой неделе умер отец еще одного помощника Мирчи Луческу — Эмиля Караса.

Теги:
#Смерть #Олег Гусев #ФК Динамо (Киев)
Пожар начался на первом этаже
В регионах
Взрыв в реанимации ковид-больницы произошел на Прикарпатье: есть погибшие и пострадавшие (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пожар начался на первом этаже
Взрыв в реанимации ковид-больницы произошел на Прикарпатье: есть погибшие и пострадавшие (фото)
Дата публикации
Категория
Заболевшие "Омикроном" вырабатывают иммунитет к "Дельте"
Ученые сделали неожиданное заявление о "пользе" штамма "Омикрон"
Дата публикации
Категория
На Волыни из-за бездействия коммунальщиков люди вынуждены становиться на коньки
Ледовая арена вместо дорог: люди вынуждены рассекать на коньках по селу на Волыни (видео)
Дата публикации
Категория
Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский
Санкции против Медведчука расширились на новые каналы и компании: детали
Дата публикации
Категория
Олег Гусев
В семье тренера "Динамо" случилась трагедия