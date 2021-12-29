Рус

У сім’ї тренера "Динамо" сталася трагедія

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
94
Олег Гусєв Новина оновлена 29 грудня 2021, 07:48
Олег Гусєв

У Олега Гусєва помер батько.

Анатолій Гусєв, батько тренера київського "Динамо" Олега Гусєва, помер 28 грудня, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює співчуття Олегу Анатолійовичу, його рідним та близьким у зв’язку з тяжкою втратою. Керівництво клубу, тренери та гравці команди, усі динамівці щиро співчувають втраті сім’ї Гусєвих", — повідомляється в заяві киян.

Анатолію Гусєву було 67 повних років, причина смерті не називається.

Олег Гусєв став працювати у тренерському штабі першої команди з приходом Мірчі Луческу. До цього фахівець працював у академії клубу.

Сам Гусєв більшу частину кар’єри провів у "Динамо", до цього захищаючи кольори сумського "Фрунзенця" та іншої київської команди — "Арсеналу".

Разом з "Динамо" як гравець правий півзахисник п’ять разів ставав чемпіоном України, стільки ж вигравав національний Кубок, а також тричі ставав володарем Суперкубку країни.

Як раніше повідомляв "Телеграф", минулого тижня помер батько ще одного помічника Мірчі Луческу – Еміля Караса.

Теги:
#Смерть #Олег Гусєв #ФК Динамо (Київ)
Пожежа почалася на першому поверсі
В регіонах
Вибух у реанімації ковід-лікарні стався на Прикарпатті: є загиблі та постраждалі (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа почалася на першому поверсі
Вибух у реанімації ковід-лікарні стався на Прикарпатті: є загиблі та постраждалі (фото)
Дата публікації
Категорія
Захворілі "Омікроном" виробляють імунітет до "Дельти"
Вчені зробили несподівану заяву про "користь" штаму "Омікрон"
Дата публікації
Категорія
На Волині через бездіяльність комунальників люди вимушені ставати на ковзани
Льодова арена замість доріг: люди змушені розсікати на ковзанах селом на Волині (відео)
Дата публікації
Категорія
Відповідний указ підписав Володимир Зеленський
Санкції проти Медведчука розширилися на нові канали та компанії: деталі
Дата публікації
Категорія
Олег Гусєв
У сім’ї тренера "Динамо" сталася трагедія