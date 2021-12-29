У сім’ї тренера "Динамо" сталася трагедія

У Олега Гусєва помер батько.

Анатолій Гусєв, батько тренера київського "Динамо" Олега Гусєва, помер 28 грудня, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює співчуття Олегу Анатолійовичу, його рідним та близьким у зв’язку з тяжкою втратою. Керівництво клубу, тренери та гравці команди, усі динамівці щиро співчувають втраті сім’ї Гусєвих", — повідомляється в заяві киян.

Анатолію Гусєву було 67 повних років, причина смерті не називається.

Олег Гусєв став працювати у тренерському штабі першої команди з приходом Мірчі Луческу. До цього фахівець працював у академії клубу.

Сам Гусєв більшу частину кар’єри провів у "Динамо", до цього захищаючи кольори сумського "Фрунзенця" та іншої київської команди — "Арсеналу".

Разом з "Динамо" як гравець правий півзахисник п’ять разів ставав чемпіоном України, стільки ж вигравав національний Кубок, а також тричі ставав володарем Суперкубку країни.

Як раніше повідомляв "Телеграф", минулого тижня помер батько ще одного помічника Мірчі Луческу – Еміля Караса.