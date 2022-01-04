Помер найвідданіший футболіст "Зорі", який тренував "збірну ЛНР"

Не стало легенди луганського клубу.

У ніч на вівторок, 4 січня, в окупованому Луганську перестало битися серце легендарного радянського футболіста та українського тренера Анатолія Куксова. Причина смерті не називається.

Про це повідомила прес-служба "Зорі" на своєму офіційному сайті.

За інформацією джерела, Анатолій помер на 73-му році життя. Куксов присвятив луганській команді все футбольне життя, граючи на позиції півзахисника. У "Зорі" він провів 570 матчів (найбільше за всіх), у яких відзначився 97 голами (2-е місце після Олександра Малишенка). Разом із луганчанами він вигравав чемпіонат СРСР та двічі доходив до фіналу Кубка СРСР. Крім того, він провів 8 матчів за збірну СРСР, з якою ставав бронзовим призером Олімпіади-1972 у Мюнхені.

"Футбольний клуб "Зоря" висловлює співчуття рідним та близьким Анатолія Яковича", — говорить повідомлення луганського клубу.

Після успішної ігрової кар’єри Анатолій тренував низку українських клубів, зокрема "Зорю", "Металург" (Запоріжжя), "Авангард" (Ровеньки), "Комунальник" (Луганськ). Після початку війни на Донбасі Куксов залишився у Луганську та очолив так звану "збірну ЛНР".

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