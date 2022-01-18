В Одессе скончался выдающийся врач, посвятивший более 60-ти лет борьбе с туберкулезом

Потомственный одессит, медик и писатель — таким его запомнили.

Врач-фтизиатр, который более полусотни лет проработал в областном противотуберкулезном диспансере в Одессе, Леонид Авербух умер на 92-м году жизни. Свыше 45 лет из своего трудового стажа он был заведующим консультативным диспансерным отделением. Работа в медицине для него была частью семейного наследия.

Об этом пишет "Думская".

Авербух впервые начал работать на медицинском поприще еще подростком — в эвакуации во время второй мировой войны. Его мать заведывала рентген отделением, а он — работал в Узбекском НИИ туберкулеза.

Фтизиатр не только занимался лечением — он участвовал в создании украинского противотуберкулезного законодательства, преподавал в Одесском мединституте, основал музей борьбы с туберкулезом. Стал заслуженным врачом Украины в 2004 году. Перед смертью — долго болел.

Кроме научной сферы и публикаций на врачебную тематику интерес Авербуха распространялся и на писательское поприще — он публиковал художественную прозу, ироничные стихи, документалистику. Во всемирном клубе одесситов вспоминают, что он мечтал стать шпионом, но когда не удалось — написал книгу про евреев из разведки.

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