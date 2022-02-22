Спрятали голову в песок: Дудь, Ургант и другие российские звезды-либералы, промолчавшие о признании Путиным "ЛНР" и ДНР"

Юрий Дудь, Иван Ургант и Алексей Навальный никак не комментируют признание Путиным "ЛНР" и "ДНР".

Поздно вечером в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР" "независимыми республиками". Это незамедлительно вызвало масштабную негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, лидеров европейских государств, а также известных людей и лидеров мнений. Однако нельзя не заметить, что со стороны некоторых либерально настроенных известных россиян никакой реакции не последовало.

К примеру, известный российский журналист и блогер, родители которого, к слову, являются украинцами, никак не прокомментировал в своих соцсетях действия российского президента Владимира Путина. Последний пост в его Инстаграме опубликован 3 дня назад и речь в нем идет о фильме. При этом Юрий Дудь неоднократно ранее высказывался о своем отличном отношении к Украине. "Я очень рад, что я украинец. В этом, конечно, усмотрят стереотипное мышление и – не исключаю – расизм, но отличительными чертами украинцев мне всегда виделись пассионарность, предприимчивость и в хорошем смысле слова простота. Все это я регулярно наблюдаю в своем поведении, все это очень помогает мне по жизни", — говорил он в одном из своих интервью.

Кроме того, Дудь неоднократно брал интервью у известных украинцев, например у блогера Ивангая и журналиста Дмитрия Гордона, с которыми обсуждал среди прочего войну в Украине. Тем более не понятно, почему во время очередного всплеска агрессии российского президента Владимира Путина в его соцсетях стоит звенящая тишина.

Телеведущий Иван Ургант, который также считается либералом в России и порой шутит в своей передаче "Вечерний Ургант" о действиях российского президента Владимира Путина на сей раз комментировать их не стал. В его Инстаграм действиям российского президента в последние дни не посвящено ни одного поста.

При этом на днях Ургант неудачно пошутил о вторжении России в Украину, попросив перенести его даты. "А когда война? 16-го? Это плохо! Получается, у Валиевой (фигуристка Камила Валиева) 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты", — сказал Ургант, чем вызвал негативную реакцию не только со стороны украинцев, но также грузин и армян.

Это же можно сказать и российском оппозиционном политике и блогере Алексее Навальном. В соцсетях оппозиционера о признании Путиным "ЛНР" и "ДНР" нет ни слова.

Как сообщал "Телеграф" ранее РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны "обеспечить поддержание мира" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые признал 21 февраля. В США уже объявили о введении санкций против РФ. Также на решение Путина начали реагировать страны и международные политические и военно-политические альянсы.