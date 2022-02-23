Россияне набросились на Дудя из-за слов об Украине и Путине: что он сказал

Журналист Юрий Дудь осудил действия Путина.

Известный российский журналист, видеоблогер и телеведущий Юрий Дудь осудил признание так называемых республик "ЛНР" и "ДНР" Россией и публично поддержал Украину.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

В своем посте он рассказал о недавней поездке в Норвегию, после чего предложил сравнить норвежский Киркенес с российским Заполярным или Никелем.

"Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас — нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает", — написал телеведущий.

Журналист отметил, что "он не выбирал эту власть и не поддерживает "ее имперский угар".

По словам Дудя он поддерживает Украину в эти дни: "Я вырос в России, Россия — моя родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни".

Под постом блогера появилось множество комментариев. Люди благодарят за поддержку.

Но в основном осуждают журналиста и предполагают, что он высказался ради хайпа. Другие предлагают поехать на Донбасс и снять там репортаж.

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Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).

Мировое сообщество выступило против таких действий. В России знаменитости особо не комментируют ситуацию на Донбассе.

Лишь 83-летняя актриса Лия Ахеджакова назвала действия Путина подлыми и поддержала Украину.