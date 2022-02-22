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Сховали голову в пісок: Дудь, Ургант та інші російські зірки-ліберали, які промовчали про визнання Путіним "ЛНР" та ДНР"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Іван Ургант та Юрій Дудь Новина оновлена 22 лютого 2022, 10:32
Іван Ургант та Юрій Дудь

Юрій Дудь, Іван Ургант та Олексій Навальний ніяк не коментують визнання Путіним "ЛНР" та "ДНР".

Пізно ввечері у понеділок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін визнав так звані "ДНР" та "ЛНР" "незалежними республіками". Це негайно викликало масштабну негативну реакцію з боку президента України Володимира Зеленського, лідерів європейських держав, а також відомих людей та лідерів думок. Однак не можна не помітити, що з боку деяких ліберально налаштованих відомих росіян жодної реакції не було.

Наприклад, відомий російський журналіст та блогер, батьки якого, до речі, є українцями, ніяк не прокоментував у своїх соцмережах дії російського президента Володимира Путіна. Останній пост в його Інстаграмі опублікований 3 дні тому і у ньому йдеться про фільм. При цьому Юрій Дудь неодноразово раніше висловлювався про своє чудове ставлення до України. Я дуже радий, що я українець. У цьому, звичайно, вбачать стереотипне мислення і – не виключаю – расизм, але відмінними рисами українців мені завжди бачилися пасіонарність, заповзятливість і в хорошому сенсі слова простота. Все це я регулярно спостерігаю у своїй поведінці, все це дуже допомагає мені у житті», — говорив він в одному зі своїх інтерв’ю.

Крім того, Дудь неодноразово брав інтерв’ю у відомих українців, наприклад, у блогера Івангая та журналіста Дмитра Гордона, з якими обговорював серед іншого війну в Україні. Тим більше не зрозуміло, чому під час чергового сплеску агресії російського президента Володимира Путіна в його соцмережах стоїть тиша.

Телеведучий Іван Ургант, який також вважається лібералом у Росії і часом жартує у своїй передачі "Вечірній Ургант" про дії російського президента Володимира Путіна цього разу коментувати їх не став. У його Інстаграмі діям російського президента в останні дні не присвячено жодного посту.

Днями Ургант невдало пожартував про вторгнення Росії в Україну, попросивши перенести його дати. "А коли війна? 16-го? Це погано! Може, перенести війну? Це ж не Олімпіада, там можна рухати дати ", — сказав Ургант, чим викликав негативну реакцію не лише з боку українців, але також грузин та вірмен.

Це ж можна сказати і російському опозиційному політиці та блогері Олексію Навальному. У соцмережах опозиціонера про визнання Путіним "ЛНР" та "ДНР" немає жодного слова.

Як повідомляв "Телеграф" раніше РФ Володимир Путін дав доручення Міноборони "забезпечити підтримання миру" у так званих "ДНР" та "ЛНР", які визнав 21 лютого. У США вже оголосили про запровадження санкцій проти РФ. Також на рішення Путіна почали реагувати країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас
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