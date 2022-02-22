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"Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди": Ліна Костенко вкрутила хвоста Путіну влучним віршем

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ліна Костенко присвятила вірш Новина оновлена 22 лютого 2022, 11:22
Ліна Костенко присвятила вірш

Українська поетеса відреагувала на рішення президента РФ щодо визнання "незалежності" "ЛДНР"

Після визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званих псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР", відома українська письменниця та поетеса Ліна Костенко на тлі обурення українців також відреагувала на ситуацію, що склалася в країні.

На своїй сторінці у Facebook поетеса висловилася щодо російської агресії у формі вірша під назвою "І жах, і кров, і смерть, і відчай", який був опублікований Костенко ще у 2015 році.

Також письменниця прописала тег stoprussianaggression, що означає "стоп російської агресії".

"І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви"

Нагадаємо, що визнання Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" "незалежними республіками" негайно викликало масштабну негативну реакцію з боку президента України Володимира Зеленського, лідерів європейських держав, а також відомих людей та лідерів думок.

А ось реакції з боку деяких ліберально налаштованих відомих росіян не було. Юрій Дудь, Іван Ургант та Олексій Навальний на цей час ніяк не коментують обурливе рішення свого президента.

Теги:
#Володимир Путін #Вірші #Ліна Костенко
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