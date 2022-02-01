Укр

"Какого хр*на мы нагнали столько войск": Макаревич о возможной войне (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Андрей Макаревич давно поддерживает Украину Новость обновлена 01 февраля 2022, 17:54
Андрей Макаревич давно поддерживает Украину

По мнению музыканта, ни один здравомыслящий человек не станет поддерживать военные действия

Количество собравшихся у восточных границ Украины российских войск вызывает беспокойство уже не только у отечественных или зарубежных экспертов, но и у граждан России. Среди таких — музыкант Андрей Макаревич, который раскритиковал военное начальство, согнавшее армию ближе к Донбассу.

Свою позицию певец высказал в прямом эфире российского телеканала "Дождь".

"Я не знаю, что происходит в головах у тех, кто сегодня распоряжается этой ситуацией, — отметил Макаревич. — Но если нас сегодня уверяют, что все так хорошо, мы никого не пугаем, так какого, извините, хр*на, мы согнали столько войск к границе?"

Также музыкант подчеркнул, что уверен: ни один здравомыслящий человек в мире не хочет войны, какую бы должность не занимал или к какой бы профессии не относился.

Андрей Макаревич о возможной войне России и Украины

Нынешняя же напряженность между Россией и Украиной расстраивает Андрея Макаревича. Он говорит, что чувствует себя бессильным что-либо изменить, но если есть возможность высказать свою позицию, то никогда от этого не отказывается.

Подытоживая, певец добавил, что до последнего надеется на то, что у военных начальников и других представителей власти таки хватит разума не развязать масштабную войну.

Отметим, что несколькими днями ранее Андрей Макаревич вместе с несколькими коллегами оставил свою подпись под петицией касательно мира между Россией и Украиной. В документе отметили, что стране не нужна новая война.

Также "Телеграф" писал, почему украинцев в свое время так возмутило общее выступление Макаревича и Александра Розенбаума на юбилее последнего.

Теги:
#Украина #Россия #Граница #Война #Андрей Макаревич #Армия РФ
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